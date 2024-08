Ivana Knoll progovorila o izbacivanju iz srednje škole pa otkrila hoće li otvoriti OnlyFans

Najpopularnija hrvatska navijačica Ivana Knoll svoje društvene mreže obično koristi za objavljivanje vrućih fotografija s luksuznih destinacija ili pak u svrhu promocije svog posla kao DJ-ice. Svoje influencerske sposobnosti sada je odlučila prenijeti i na TikTok, gdje se u rijetkoj prilici izravno obratila svojim mnogobrojnim fanovima i odgovorila na nekoliko pitanja.

Naime, ona je u najnovijem prijenosu uživo na TikTok-u ležala u majici koja je istaknula njezin bujni dekolte i uz veliki osmijeh dopustila da je prisutni bolje upoznaju. - Zabavni ste, volim razgovarati s vama - rekla je na početku druženja, prenosi Net.hr. Obožavatelje je najviše zanimalo stanje oko njezine noge, koju je nedavno povrijedila na Mikonosu, pa im je Knoll prepričala kobni trenutak: - Dok sam boravila na Mikonosu, odlučila sam izaći i malo se opustiti uz čašu pića. Nažalost, bila sam u štiklama i, dok sam hodala, zapela sam za kanal. Zbog toga sam pala, a noga mi je pukla - rekla je.

Dotakla se i svojih srednjoškolskih dana i tako otkrila da je prije završetka Grafičkog fakulteta bila izbačena iz dviju gimnazija: - Prvi put zbog kašnjenja na sat, jer nisam smjela dobiti neopravdani izostanak, budući da sam ih već imala previše. Jedna djevojka je doslovce natjerala razrednicu da me zapiše. Kada sam stigla u školu, obaviještena sam o tome što se dogodilo. Na odmoru, u hodniku, napala sam tu djevojku i udarila je šakom u glavu. Što se tiče drugog izbacivanja, ne sjećam se baš svih detalja i iskreno nisam sigurna što se točno dogodilo. Imala sam veliki broj neopravdanih izostanaka, a razrednica je jednostavno obavijestila moje roditelje da sam izbačena. Mislim da je ona možda imala neku ulogu u tome - prisjetila se Ivana.

Mnogi je već godinama pitaju hoće li otvoriti OnlyFans kanal, a sada se odlučila izjasniti i o toj temi: - Neću otvoriti OnlyFans, to me uopće ne zanima. To što se na taj način fotografiram, ne znači da bih se u to upustila - otklonila je sva pitanja Knoll.

Podsjetimo, Knoll svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotografije i videe na kojima uživa, no nedavno je povod bio nešto drukčiji. Naime, Ivana se putem Instagram storyja oglasila u kolicima. Novopečena DJ-ica tako se fotografirala ispred jedne lokalne ambulante gdje je obavila rendgenski pregled desne noge. Snimke su pokazale slomljenu kost, a na sljedećoj fotografiji Ivana se ''pohvalila'' da je dobila ortopedsku čizmu i štake. Ubrzo se vratila u svoj apartman, gdje ju je osoblje odmarališta počastilo hranom i cvijećem te joj poželjelo brz oporavak. Ova gesta očito je oraspoložila Influencericu, koja se za kraj nasmiješena javila iz kreveta.

Ubrzo je za TMZ Sports otkrila i kako se ozlijedila. Večer prije objave o slomljenoj nozi objavila je kako partija u jednom klubu, a upravo je na odlasku iz kluba iskrenula nogu dok je hodala u visokim petama. Mislila je kako se radi samo o uganuću, no kada se probudila iduće jutro, nije mogla uopće hodati. Otišla je doktoru koji joj je rekao da je slomila kost u desnoj nozi.

Knoll je ispričala da će trebati hodati sa štakama idućih tri tjedna te da se nada da će kroz tri mjeseca noga potpuno zacijeliti. Otkrila je i da zbog ozljede neće otkazati svoje gaže kao DJ-ica. Već idući mjesec nastupit će u Njemačkoj.

