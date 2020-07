Ivana Knoll progovorila o dečku i odgovorila hejterima: 'Nek si nađu život'

Postala je simbol trijumfa Vatrenih u Rusiji 2018. godine, ali i najseksi hrvatska navijačica, a sve je to mlada Ivana Knöll uzela u svoje ruke i pretvorila u posao.

Osim domaćih, i strani su je mediji počeli dijeliti i pitati se koja je ovo misteriozna ljepotica u kockicama ukrala pažnju na tribinama. Kaže, već u 10. minuti utakmice svi su njoj i dečku slali članke s raznih portala te im dekoncentrirati utakmicu.

Foto: Privatni album

“Bilo je totalno ludo. Danima sam bila pod stresom, da vam budem iskrena. No, s vremenom sam se navikla”, kaže nam Ivana koja je itekako ponosna na dodijeljenu titulu. Vatrenoj navijačici ljubav prema nogometu rodila se još od malih nogu kada je i sama trenirala u nižim razredima osnovne škole, i to kao golmanica. No, priznaje nam, ne baš odlična.

Nakon Svjetskog, domaći mediji počeli su gotovo svakodnevno izbacivati nove tekstove i njezine fotografije, a ona priznaje da nije očekivala baš ovakav odaziv na njezinom profilu.

“Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se”, priznaje i dodaje da joj ovolika medijska aktivnost nije nimalo dosadila. Na ulici je, priča nam, često prepoznaju.

“Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje. Međutim, roditelji i bližnji se uvijek smiju u takvim situacijama”, kaže.

Dečko, misteriozni arhitekt s kojim je u vezi već sedam godina, ne dijeli njezinu ljubav prema poziranju pa njezine pratitelje tek tu i tamo počasti svojom prisutnošću. Ivana kaže da mu njezina eksponiranost ne smeta, iako sebe ne želi u tome.

“Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega”, priznaje.

Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske.

Kako joj dizajnirati nije strano, prošlo ljeto rodio se CROkini, ekskluzivna linija ženskih kupaćih kostima.

“Na ideju sam došla još 2014. kada sam išla u Brazil na Svjetsko nogometno prvenstvo. Tada sam shvatila da na tržištu nema gotovo ničeg navijačkog, lijepog za žene . Kako sam ja zaista veliki ljubitelj nogometa i mode, tada sam rekla da ću pokrenuti svoj brand , no spletom okolnosti nisam, posvetila sam se fakultetu i jednostavno tu ideju nisam tad realizirala”, priča nam Ivana.

Međutim, kada je prije dvije godine stiglo srebro u Rusiji, odlučila se vratiti svojoj ideji, a prije samo par dana i muškarci su dobili nešto za sebe.

Foto: Privatni album

“Muška populacija mi se žalila kako nemam ništa za njih pa sam tako ove godine izbacila i za njih CROshorts kupaći, trebao je asortiman biti još širi, no s COVID-om i odgodom Europskog prvenstva, trenutno sam to stopirala”, kaže Ivana koja na tome sigurno neće stati jer uvijek radi na nečemu novom, no planove ne voli otkrivati unaprijed.

Kao i svaka javna osoba, ni njezine objave ne mogu proći bez hejtera i negativnih komentara, no Ivana se na takve ne osvrće.

“Nikad vas neće mrziti i vrijeđati uspješniji od vas, tako da je sve jasno. Što se tiče ružnih komentara i uopće potrebe za tim, to uvijek bude odraz samog njihovog nezadovoljstva ili onog što mrze na sebi pa projiciraju u komentarima na mene”, kaže i povezuje da su si mnoge žene dopustile svašta, zbog čega se “stvorilo univerzalno mišljenje o ženama koje su malo seksipilnije i vole se tako fotkati”, no naglašava da se preko fotografija osobu ne može upoznati kao u stvarnom životu.

“A hejterima želim da rade na sebi i nađu si život, umjesto pisanja lažnih informacija i uvreda, skrivajući iza svojih lažnih profila, jer onaj gore vidi sve”, zaključuje.