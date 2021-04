Ivana Knoll pokazala obline u vrućim hlačicama, a jedan komentar privukao je pažnju

Ivana Knoll postala je jako popularna kada je tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, koje se prije tri godine održalo u Rusiji, dobila titulu jedne od najljepših i najseksepilnijih navijačica Vatrenih. Na Instagramu ima preko 389 tisuća pratitelja i svaki dan ta brojka je sve veća i veća, a sve je i više Ivaninih objava izazovnih fotografija, a jedna je posebno privukla pažnju. Ivana je pozirala u iznimno kratkim hlačama koje su istaknule njezine obline i komplimenti su joj počeli pristizati.

- Jako si zgodna. Ljepotice. Bomba si - bili su neki od komentara, a među komentarima našao se i jedan koji je nasmijao ostale komentatore. Naime, jedan od njezinih pratitelja iskoristio je Ivanin Instagram i ovu objavu te napisao kako prodaje sok od aronije i tako je iskoristio priliku i reklamirao svoj OPG.

Ivana uživa sve veću popularnost i prošlo ljeto u intervju nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru.

- Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima - rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva je predstavila liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

