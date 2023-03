Ivan Živković: Nitko me neće spriječiti da objavim najkontroverzniji film o Miši - legendi Balkana

Ivan Živković Žika jedan je od najboljih hrvatskih autora dokumentaraca novije generacije čiji potpis stoji iza hvaljenih dokumentaraca "Galeb", "U šest manje koju minutu" "Varoški Amarcord" te posebno upečatljive epizode posvećene treneru svih trenera - Miroslavu Ćiri Blaževiću.

Živković je pripremio i dokumentarac o glazbenoj legendi Mati Miši Kovaču kojeg je naslovio "Legenda" i o kojem se danas puno pisalo jer je dokumentarac trebao isporučiti HRT -u u lipnju prošle godine, a u međuvremenu autoru su dokumentarac vratili na doradu jer u njemu nema Miše Kovača kao sugovornika niti njegovih pjesama. Ne bi bila neuobičajena praksa da se prikaže dokumentarac u kojem glavni akter ne sudjeluje, kao što nije neuobičajena praksa da se objavljuju neautorizirane biografije i to ne znači da takvi materijali nisu autentični što je i slučaj s dokumentarcem "Legenda". Na cijelu ovu situaciju osvrnuo se Ivan Živković Žika te u nastavku teksta donosimo njegovu reakciju.

- Poručujem onima koji žele zaustaviti moj dokumentarni film o Miši Kovaču da u tome neće uspjeti! Najavljujem da će gledatelji gledati najkontroverzniji film i najintrigantniju životnu priču o najvećoj atrakciji u povijesti popularne kulture! Na to autorski imam apsolutno pravo! Mišo je medijska ličnost i film o njemu je samo medijski format, isti kao reportaža ili članak. Nitko nikad nije trebao dozvolu glavnog protagonista tih formi za objavu svojih autorskih djela. Zato i imamo autorizirane ili neautorizirane biografije, i jedne i druge se objavljuju, kao i filmovi. Mene se u nekim medijima, ciljano od strane konkurencije, pokušalo difamirati da na to nemam pravo. Ja tvrdim da imam! Pa upravo tako je nastao dokumentarni film Maradona genijalnog redatelja Asifa Kapadia za kojeg je dobio Oscara! Maradona mu nije dao dopuštenje, štoviše, prijetio mu je da će ga ubiti ako to objavi, no ništa nije moglo spriječiti izlazak tog remek djela koje je nagrađeno Oscarom! Hrpa je takvih primjera i na svjetskoj i domaćoj sceni: britanska kraljevska obitelj, Elvis Presley, Lady Di i hrpa, hrpa najgledanijih dokumentarnih filmova na Netflixu, HBO-u i drugim platformama. I u našoj medijskoj praksi, čak i na samom HRT-u su prikazani filmovi čiji glavni protagonisti nisu bili u suglasju za pravljenje filma o njima. Gledali smo i Ivu Sanadera i Zorana Milanovića i Milana Bandića. Nekidan je na HRT-u bio i dokumentarac o Angeli Merkel - bez njenog pojavljivanja i bez njenog dopuštenja. Jednak je medijski legitimitet i za temu o Miši Kovaču: on je i Maradona i Elvis Presley i Angela Merkel Balkana! On je najveća atrakcija u povijesti popularne kulture kod nas, a ja sam njegov najveći obožavatelj i napravit ću autorski film o toj neponovljivoj atrakciji! Ne zanima me raditi filmove o cvjetanju mendula u veljači ili o egzistencijalnom promišljanju ptice na grani, nego me zanima raditi najpopularnije teme našeg društva. A Mišo je najveći! - rekao nam je talentirani autor dokumentaraca. Sigurni smo da će u narednim danima naći zajednički jezik s HRT-om jer vjerujemo da su svi svjesni koliko je važno objaviti dokumentarni film o istinskoj legendi glazbe.

