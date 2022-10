Isplivali novi detalji o Tomu Cruiseu: Nicole Kidman odvlačila ga je od scijentologije, oni joj prisluškivali pozive

Hollywoodski glumac Tom Cruise već je niz godina istaknuti član Scijentološke crkve koja još uvijek izaziva kontroverze. Tom je crkvu počeo pohoditi krajem 80-ih nakon što je oženio glumicu Mimi Rogers, a uz kolegu Johna Travoltu svakako je jedan od najistaknutijih članova koji tvrdi kako su mu scijentološki programi pomogli da se riješi disleksije, no zbog svega njegov privatni život trpio je posljedice.

Cruise je polako počeo micati od ove ''zajednice'' 1997. godine kada je snimao film 'Eyes Wide Shut'', Stanleyja Kubricka s tadašnjom suprugom Nicole Kidman, piše u novoj knjizi pod nazivom 'A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology' koju je napisao bivši crkveni časnik Mike Rinder. Kako navodi, Cruise je počeo ignorirati pozive šefa Davida Miscavigea tijekom snimanja u Londonu što ga je navelo da crkvenog izvršnog direktora Martyja Rathbuna pošalje u Veliku Britaniju kako bi izvršio reviziju, odnosno proces kroz koji se subjekt prolazi kroz događaje u svom životu kako bi se oslobodio negativnosti i postigao razinu 'jasnosti što je bilo okidač za ponovno uvlačenje u svijet scijentologije, a to je dovelo do problema između Toma i Nicole Kidman koju je doveo u crkvu nekoliko godina ranije, ali ona nije nije izrazila posebnu želju da postane član iako je njezin otac bio psihijatar.

Naime, prema Scijentološkoj crkvi, psihijatrija pruža neprikladnu skrb i pretjerano oslanjanje na psihijatrijske lijekove. Crkva se tada osjećala ugroženo zbog utjecaja koji je Nicole imala na njihovu ''najveću zvijezdu'' pa je šef s holivudskim odvjetnikom Bertom Fieldsom angažirao zloglasnog privatnog istražitelja Anthonyja Pellicana da špijunira Nicole i prisluškuje joj telefon, piše u knjizi te otkriva kako je Rathbun okrenuo usvojenu djecu para, Isabellu i Connora protiv glumice tako što ih je indoktrinirao u učenja L. Rona Hubbarda o supresivnim osobama. Prema scijentološkom kanonu, supresivna osoba je ona koja crkvu smatra neprijateljem.

-Kada su se Tom i Nicole 2001. razveli, Miscavige je bio sretan što 'negativan utjecaj' Nicole više ne odvlači Toma od scijentologije. Cruise je nakon toga postao gorljiviji u svojoj glasnoj javnoj podršci scijentologiji i Miscavigeu- piše Rinder.

