Influencerica Natali Rade u showu osvojila 5.000 eura, a za oko joj zapeo jedan tajni glas

Influencrica Natali Rade u showu ''Tko to tamo pjeva?'' osvojila je maksimalnih 5.000 eura. Simpatičnoj natjecateljici za oko je zapeo jedan tajni glas – lutkar kojeg je birala dodatno provjeravati u čak četiri izazova, unatoč savjetima panelista da je on dobar pjevač te da radije odabere nekog drugog. U posljednjem izazovu, ''intervjuu'', u kojem natjecatelj odabire jednog tajnog glasa kojemu unutar 30 sekundi želi postavljati pitanja, između lutkara i imitatorice Abbe, Natali je odabrala lutkara. ''Natali, s njim ćeš poslije razgovarati, a sad razgovaraj s njom!'', pokušala ju je odgovoriti Alka Vuica, no bezuspješno. U tom izazovu eliminirala je imitatoricu Abbe koja se u razotkrivanju pokazala kao dobar glas, da bi na kraju lutkar zapjevao finalni duet s gošćom panelisticom Frankom, i svojim dobrim glasom Natali donio 5.000 eura.

Foto: Nova TV

Prva runda prvog izazova ''Playback'' zavadila je Alku i natjecateljicu. U njoj su nastupali lutkar, influencerica i programer, koji su otvarali usta na snimljenu matricu, dobri pjevači na svoj glas, loši na tuđi. Alka je bila uvjerena da programer nije dobar pjevač te je savjetovala Natali da posluša nju ako želi osvojiti 500 eura. Nažalost, Alkin instinkt ovoga puta nije bio točan, jer je programer u razotkrivanju pustio dobar glas. ''Ja sam šokirana i iznenađena!'', komentirala je Alka. U drugoj rundi nastupali su instrumentalist, umirovljenica i vodoinstalater. ''Instrumentalist je super pjevač, umirovljenica je cijelo vrijeme skrivala mikrofon, pa nisam vidjela, a vodoinstalater isto zna pjevati'' komentirala je Franka, dok je Alka, još uvijek pod dojmom prethodne runde, dodala: ''Nisam se još resetirala!''. Natali je eliminirala umirovljenicu koja se pokazala kao loš glas, pa joj je tako donijela prvih 500 eura u showu. I treća runda donijela joj je 500 eura. U njoj su nastupali fizičar, ribolovac i imitatorica Abbe. ''Mislim da dobro pjeva fizičar, falilo mi je malo vedrine kod imitatorice Abbe'' komentirao je Luka Nižetić, dok je Goran Vinčić bio oprečan u mišljenju: ''Fizičara bih lansirao van, a ako hoćeš novac, ostavi Abbu!'' Natali je eliminirala ribolovca, koji se pokazao kao loš glas.

U drugom izazovu ''To sam ja'' u kojemu natjecatelj ima mogućnost odabrati tri tajna glasa čije će videe pogledati kao dodati dokaz, Natali je odabrala lutkara, fizičara i vodoinstalatera. ''Lutkar ima bas dok pjeva, a dubok mu je glas i dok je izmijenjen, znači to je njegov glas'' zaključio je Luka, a natjecateljica je eliminirala influencericu koja se pokazala kao loš glas i tako joj donijela još 500 eura.

Treći izazov nosi naziv ''Tajni studio'', a u njemu se natjecatelju prikazuje video s tajnim glasovima koje odabere, a od kojih želi dobiti ekskluzivni uvid u nove dokaze iz glazbenog studija. U tajnom studiju događaju se brojne neočekivane stvari, a pravi glas tajnih glasova podvrgnut je vokalnoj manipulaciji od strane modulatora glasa. Natali je odabrala ponovno lutkara, a zatim još i instrumentalista. Alka je sugerirala da izbaci fizičara, Vinčić i Gianna imitatoricu Abbe, a natjecateljica se odlučila za eliminaciju instrumentalista koji se u razotkrivanju pokazao kao dobar glas, pa tako u ovom izazovu nije osvojila novac.

Tajni glas lutkar nije bio pošteđen od strane natjecateljice ni u sljedećem izazovu ''Ima slike, nema tona'' kada ga je Natali, uz fizičara, odabrala za video u kojemu se na sekundu čuju njihovi pravi glasovi. Eliminirala je fizičara koji se pokazao kao loš glas.

U pretposljednjem izazovu, ''Glasoboju'' nastupala su preostala tri tajna glasa – lutkar, vodoinstalater i imitatorica Abbe. Svi oni otvarali su usta na matricu, ali ovoga puta s dva snimljena glasa, jednim dobrim, jednim lošim. ''Jedino što znam sada je da vodoinstalater ne pjeva. Abbu ne mogu prokužiti, ona kao da nije tu'' komentirala je Franka, a Natali je eliminirala vodoinstalatera koji se pokazao kao loš te je tako osvojila 500 eura i na svom saldu imala 2.500 eura. Odlučna u svom naumu da osvoji glavnu nagradu, Natali je pristala riskirati te ostavivši lutkara za kraj, osvojila maksimalnih 5.000 eura.

VIDEO Jole o putovanju u Dubai