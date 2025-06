Ida Prester oduševljena gestom mlađeg sina: 'Koliko samo ima ovakvih trenutaka'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester na društvenim je mrežama opisala simpatičnu situaciju koja joj se dogodila na nastupu u Beogradu. Naime, na pozornici su joj se u jednom trenutku pridružili fanovi, a njen sin Rio svirao je bubnjeve. Jedna mama Idi je poslala poruku i opisala što je Rio napravio.

- Sinoć smo imali nezaboravnu, predivnu i čarobnu večer u Silosima. Ali jedan trenutak mi je još više uljepšao događaj. Tvoj sin je svirao bubnjeve dok smo svi zajedno bili s tobom na pozornici, a moj Vuk (8 godina) je sramežljivo i sa sjajem u očima gledao u njega i bubnjeve, ali mu nije prišao. Tvoj dječak je to primijetio, pozvao ga da mu se Vuk pridruži i dao mu svoju palicu da nastavi lupati po bubnju. Vukova sreća bila je neizmjerna, a nesebično srce tvog sina je beskrajno. Empatija i odgoj, To je prava čarolija. Svaka čast na najvećem uspjehu. Puno pozdrava i hvala od srca, poručila joj je presretna mama. - Jedna od najdražih poruka ove godine. Rio mi nikad ništa ne kaže – nisam ni znala da je svirao bubnjeve, niti da je nekoga upoznao. Osmo­godišnji kuler! Koliko li samo ima takvih trenutaka za koje mi roditelji nemamo pojma, a oni ih čuvaju za sebe. Djeca su čarolija, napisala je Ida.

Ida Prester 12 godina u braku je s beogradskim poduzetnikom Ivanom Peševskim, a upoznali su se godinu dana prije. Ida je jednom prilikom detaljno opisala kako je sve počelo u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja. Odmah joj je za oko zapeo "tip u svim duginim bojama na sebi". "Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun", prisjetila se Ida svog prvog dojma o Ivanu, čija ju je ekscentrična pojava odmah privukla. Njegov pristup bio je direktan i samouvjeren, no ono što je uslijedilo pokazalo je koliko je njihova priča od samog početka bila jedinstvena.

Već sljedećeg dana, sudbina ih je ponovno spojila. Dok se družila s ekipom ispred Doma omladine, Ivan joj je ponovno prišao, jednako šarmantan i nasmijan. Nakon kraćeg razgovora, upitao ju je: "A otkud si ti nama došla?", na što je Ida, pomalo zbunjeno, odgovorila da mu je to rekla i prethodne večeri. Uslijedilo je njegovo priznanje: "Hmm.. jučer? Izvini, popio sam dosta.." Tada je shvatila da je se on uopće ne sjeća. Taj trenutak Ida i danas prepričava s dozom humora, ponosno ističući: "Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da on to ni ne zna." Upravo ta anegdota savršeno oslikava ležernost i zaigranost koja krasi njihov odnos.

FOTO Ovakvu Nives još niste vidjeli! Njezina transformacija šokirala je najvjernije obožavatelje

Ljubav koja se rodila iz tog dvostrukog upoznavanja bila je toliko snažna da je Ida donijela životnu odluku. Nakon samo nekoliko mjeseci poznavanja, odlučila je sve ostaviti i preseliti se u Beograd. Taj potez bio je, kako je sama rekla, najveći dokaz ljubavi. "Kad napraviš tako veliki korak, kao što sam ja napravila, znači ja sam doslovno dala otkaz, prodala sam stan, ostavila sam auto roditeljima i otišla u drugu državu u kojoj nemam svoju bazu, radi nekog koga poznajem par mjeseci. Ako to nije dovoljno romantično, onda ne znam što je", ispričala je u jednom intervjuu za Story.hr. U Beogradu su proveli gotovo osam godina, vjenčali se 2013. i dobili dvojicu sinova, Roka i Rija.

Iako je Beograd postao njezin dom, početak nije bio lak. Zbog poslovnih obveza koje su je i dalje vezale za Hrvatsku, Ida je često putovala, što je postalo posebno naporno nakon rođenja djece. "Teško u početku, jako, baš teško, pogotovo kad imaš dvoje male djece, to je bio pakao", priznala je. U vrijeme pandemije, obitelj je donijela odluku o povratku i preseljenju u Zagreb, što joj je znatno olakšalo poslovnu svakodnevicu. Danas je Zagreb njihova baza gdje se radi, dok je Beograd, kako kaže, postao "oaza uživancije" u koju rado odlaze. Njezin suprug Ivan uspješno se prilagodio životu u Zagrebu, gdje je otvorio i vlastiti posao – trgovinu "La Canntina" s CBD proizvodima.

Ida Prester često koristi svoju platformu kako bi poslala poruke ljubavi i tolerancije, a njezina veza s Ivanom najbolji je primjer toga. U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, istaknula je koliko joj znači što ju je Beograd prihvatio "kao svoju rođenu", ali i što je Zagreb na isti način prigrlio njezinog supruga. "Nemate pojma koliko to znači. Važno je da to znate, da se o ovome govori. Da čujete naše iskustvo, ljudi su jedno, politika sasvim nešto drugo", poručila je, naglašavajući da će unatoč strujama koje potiču konflikte, na kraju uvijek ostati obični ljudi koji žele živjeti u miru. Njezina priča inspirirala je mnoge, a tajna njihova sretnog braka, kako je jednom otkrila za IN magazin, leži i u zajedničkim putovanjima. Smatra ključnim da barem jednom mjesečno pobjegnu negdje kao par, što im pomaže da sačuvaju bliskost i romantiku u užurbanoj svakodnevici s dvoje djece.