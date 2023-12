Hrvatska pjevačica natjecat će se na srpskom izboru za predstavnika na Euroviziji

Nedavno je objavljen popis pjevača koji će se ove godine natjecati za hrvatskog predstavnika na Euroviziji, a na Dori će zapjevati neka već poznata lica, ali i novi nade. Na natječaj su stigle rekordne 203 prijave, a oni koji će imati priliku predstaviti publici su: Alen Đuras, Let 3, Noelle, Boris Štok, Natalie Balmix, Pavel, Marcela, Erna, Vinko, Lana Mandarić, James Night, Saša Lozar, Barbara Munjas, Lara Demarin, The Splitters, Misha, ET, Lu Dedić, Zsa Zsa, Vatra, Stefany Žužić, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i Damir Kedžo.

Ubrzo nakon ovoga i srpski javni servis RTS objavio je tko ej u užem izboru za njihovog predstavnika. Na popisu su brojna poznata lica, a među izvođačima se našla i hrvatska pjevačica Martina Vrbos koja će izvesti pjesmu 'Da me voliš'. Martina Vrbos već godinama živi u Srbiji gdje se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića. Vrbos je bila prilično odsutna s estrade i izgleda da je ovo njezin novi pokušaj povratka. Za odlazak na Euroviziju ponovno se natječe i Konstrakta, ali i zvijezda generacije Z, Breskvica.

VEZANI ČLANCI

Ovo je popis natjecatelja na Pesmi za Euroviziji 2024. godine i njihovim pjesama:

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No

Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektro ljubav

Hristina – Bedem

Kabala – Vavilon

Martina Vrbos – Da me voliš

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda

Inače, Eurovizija će se 2024. godine održati u Švedskoj zahvaljujući pobjedi pjevačice Loreen i pjesmi 'Tattoo'.

VIDEO Škoro komentirao uspjeh Aleksandre Prijović