Anđa Marić: 'Nikada neću zaboraviti Božić kada smo gledali kako se časte, dok smo mi bili nedostojni poziva za stol'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić često svoja razmišljanja i događanja iz života dijeli na društvenim mrežama, a ovoga je puta podijelila fotografiju kojom se prisjetila jednog događanja. Kako je napisala pored fotke, Anđa je pozirala s muškarcem, njezinim najboljim prijateljem Markom, a ovo se odvilo u siječnju 1996. godine u Španjolskoj.

- Ovo smo moj najbolji prijatelj Marko i ja na Palma de Mallorci. Siječanj 1996. godine. Nakon nekoliko mjeseci u Madridu pobjegli smo 'na odmor' da se podsjetimo tko smo i gdje smo. Nije bilo lako, ponekad smo bili gladni ali umjereno. Možda su nam tu i tamo trbusi bili prazni, ali nam je srce i duša bila krcata doživljajima i bogatstvima velegrada. Živjeli smo u stanu koji je gledao na kraljevsku palaču s tri cimera i cimericom. Jednom od njih je došla mama iz Galicije za Božić i svi su bili pozvani za stol osim nas dvoje stranaca. Nikada neću zaboraviti taj Božić kada smo gledali kako se Španjolci časte, dok smo mi, los Croatas, bili nedostojni poziva za stol. Od tada sam vrlo osjetljiva na bilo kakvu diskriminaciju. Naša reakcija na to? Pokupili smo svoje novce koje smo trebali dati za najamninu i platili smo si avionsku kartu i tjedan dana hotela. Iako smo većinom jeli kuhani krumpir s maslacem osim tog jednog hotelskog doručka preživjeli smo i naučili što je svijet i kako se snaći a ipak uživati. Nisu našli cimeri bili loši, samo zatucani i puni predrasuda, što je lijepo dočarala majka jednog od njih koja je priredila gozbu na koju nismo bili pozvani. Sjećam se kako smo ih u nevjerici promatrali iz dnevne sobe kako žderu pečenje u blagovaonici - napisala je pored fotke u kojoj njih dvoje stoje na plaži, pa dodala:

- Ova fotografija prisjetila me na sve to i koliko smo Marko i ja bili sretni i nepokolebani da nas čeka veliki i lijep život. Ja sam imala 19, a on 18 godina. Koja lijepa uspomena, hvala ti Marko - napisala je Anđa pored fotke.

Inače, Anđa mnoge svoje događaje i crtice iz života dijeli na društvenim mrežama. Tako ej prije nekoliko dana pokazala svog mlađeg brata koji je nepoznat javnosti.

Anđa i njezin brat Zoltan pozirali su zajedno dok su sjedili na jednoj klupi, a ona s pohvalila njegovim uspjesima.

- Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako. On je jako super, svi koji ga znaju ga jako vole, volio ga je i Elon Musk kojem je bio u timu 25 guns koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu gdje je moj Bubo živio. Zamislite koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe par puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože hvala ti na ovom blagoslovu - napisala je tada pored fotke te raznježila pratitelje.

