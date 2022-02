HRT otkrio kada i gdje se mogu ekskluzivno poslušati sve pjesme koje će biti izvedene na Dori 2022.

Premijerno emitiranje svih 14 pjesama koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori bit će u četvrtak, 10. veljače 2022. na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR2).

Kako zvuče pjesme koje će biti izvedene na izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, Dora 2022., poslušajte devet dana prije samoga natjecanja, u četvrtak od 14 sati u emisiji "Svijet diskografije" urednika i voditelja Zlatka Turkalja.

Drugi program Hrvatskoga radija prisutan je i u prekrasnoj Opatiji, gdje će se Dora održati i ove godine. U svom novom studiju Dore, od četvrtka, 17. veljače, emitirat će nastupe i razgovore sa zanimljivim gostima.

Jedna od gošći bit će Miranda Đaković, utemeljiteljica i voditeljica glazbeno-scenske skupine "Putokazi", te danas priznati i nagrađivani producent i glazbenik Olja Dešić, nekadašnji član grupe "Put" koja nas je pjesmom "Don't Ever Cry" 1993. predstavljala u Irskoj u premijernom nastupu na Eurosongu nakon osamostaljenja Hrvatske.

Druženja iz Opatije obilježit će proslava 25 godina od pjesme "Probudi me". Svoja sjećanja na pobjedu na Dori prije 25 godina, pjesmu "Probudi me" i Eurosong u Dublinu 1997. godine sa Zlatkom Turkaljem podijelit će skladatelj Davor Tolja i Nikolina Tomljanović, članica grupe ENI.

Slušatelji će Doru izravno iz Opatije moći pratiti i na Drugom programu Hrvatskoga radija u subotu, 19. veljače, a finalisti su (po redoslijedu izvođenja):

1. LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

Autor glazbe: Bruno Krajcar

Autor teksta: Bruno Krajcar

Autor obrade skladbe: Bruno Krajcar

2. FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

Autor glazbe: Andreas Stone Johansson, Denniz Jamm, Mia Negovetić, Laurell Barker

Autor teksta: Mia Negovetić, Laurell Barker, Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

Autor obrade skladbe: Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

3. MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

4. MY NEXT MISTAKE - JESSA

Autor glazbe: Silvio Pasarić, Jessica Atlić-McColgan

Autor teksta: Jessica Atlić-McColgan

Autor obrade skladbe: Silvio Pasarić

5. STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIČEK

Autor glazbe: Adi Karas

Autor teksta: Adi Karas

Autor obrade skladbe: Elvis Sršen NoA, Zvonimir Bajević, Jurica Hotko

6. HIDEOUT - TINA VUKOV

Autor glazbe: Rejhan Okanović, Tomislav Gojanović

Autor teksta: Tomislav Gojanović, Josipa Vujević

Autor obrade skladbe: Rejhan Okanović

7. MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

Autor glazbe: Predrag Martinjak/Roko Vušković

Autor teksta: Roko Vušković

Autor obrade skladbe: Jan Šinjor Cvetković

8. HERE FOR LOVE - BERNARDA

Autor glazbe: Bernarda Brunović, Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

Autor teksta: Aidan O´Connor, Bernarda Brunović

Autor obrade skladbe: Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

9. I FOUND YOU - ERIC VIDOVIĆ

Autor glazbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

Autor teksta: Eric Vidović

Autor obrade skladbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

10. IN THE DARKNESS - ToMa

Autor glazbe: Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Tomislav Marić

Autor teksta: Aidan O' Connor, Tomislav Marić

Autor obrade skladbe: Andreas Björkman, Samuel Runsteen

11. NO WAR - ELIS LOVRIĆ

Autor glazbe: Anthony Kukuljan

Autor teksta: Anthony Kukuljan, Elis Lovrić

Autor obrade skladbe: Elis Lovrić, Sandi Bratonja

12. IF YOU WALK AWAY – ELLA

Autor glazbe: Siniša Reljić – Simba

Autor teksta: Ella Orešković

Autor obrade skladbe: Siniša Reljić – Simba

13. VOLI ME DO NEBA - TIA

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

14. GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ

Autor glazbe: Mia Dimšić, Vjekoslav Dimter, Damir Bačić

Autor teksta: Mia Dimšić, Vjekoslav Dimter, Damir Bačić

Autor obrade skladbe: Ante Gelo