Monica iz 'Prijatelja' iznenadila obožavatelje 'plastičnim' izgledom: 'Bila je tako lijepa prije'

Zvijezda popularne serije 'Prijatelji' Courteney Cox (57) gostovala je u emisiji 'The Graham Norton Show' gdje je govorila o novom projektu, seriji 'Shining Veil'. Gledatelji su primijetili kako se glumica ponaša jako čudno, kao da joj je dosadno te kako izgleda kako bi radije bila negdje drugdje.

Na Twitteru se pokrenula rasprava, a obožavatelji su istaknuli kako Graham inače uvijek jako profesionalno radi svoj posao, no Courteney je bila veoma distancirana i pomalo 'čudna' što je voditelju otežavalo razgovor. Također, korisnici Twittera komentirali su i njezin 'plastični' izraz lica za koji vjeruju da je rezultat estetskih korekcija.

"Tužno je kako Courteney izgleda. Bila je tako lijepa", "Courteney Cox se pretvorila u Demi Moore", "Courteney izgleda kao da je bila na užasnoj plastičnoj operaciji i da je posljednjih 20 godina provela na operacijskom stolu kako bi to popravila", "Estetske korekcije nisu prošle najbolje?", samo su neki od komentara, a dio obožavatelja istaknuo je kako je glumica izgledala puno bolje te kako joj korekcije nisu bile potrebne.

Oh dear God what did Courtney Cox do to her face #GrahamNortonShow pic.twitter.com/76DV7flZLK