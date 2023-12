Hrepa o raspadu Daleke obale: 'Cijelo vrijeme sam se trudio da to spriječim. Moglo je trajati godinama'

Nakon što se po medijima proširila vijest da se raspala Daleka obala, basist i suosnivač grupe, Boris Hrepić Hrepa oglasio se na Facebooku o cijeloj situaciji. "Daleka obala je pala, opet. Ovaj drugi pad mi je teži od prvog, valjda zato što je i sami povratak bio čudo, nitko nikad nije pomislio da neko može ući u Banove postole br. 51 al eto, Jakša je uspio. Malo su mu klapale i trebalo je jače vezat špigete, al je uspješno brodio po bini." započeo je glazbenik i nastavio:

"I uz nas trojicu starih iskusnih mornara, dobrog tehničara i menadžera, pjesmaricu iz snova i novu generaciju vjerne publike sve je izgledalo savršeno. I moglo je biti, i trajati godinama, kao stari Mercedes, samo uliti naftu, dolit ulje i lagano klizit. Biti skroman, zahvalan da drugoj šansi, prenositi dragocjenu ostavštinu i uživati pjesmom usrećavati druge."

Dodao je i da se trudio spriječiti raspad grupe.

"Jednostavno, ali kao što vidite iz priloženog, teško. Nisam stavio nikakav link o ovom kraju jedne prekrasne priče, boli me istina. Da se nisam cijelo vrijeme trudio da to spriječim jesam, al za sreću je potrebno četvero", zaključio je.

Podsjetimo, na službenoj Facebook stranici grupe Daleka obala jučer je osvanula objava kako je bend odlučio prestati s djelovanjem i više neće nastupati zajedno te da su se odlučili posvetiti svojim solo karijerama. Ubrzo je ova objava nestala s Facebooka, a od članova benda Borisa Hrepića Hrepe i Jakše Jordesa dobili smo objašnjenje što se zbilja dogodilo i je li došlo do raspada benda.

- Netočna je izjava da bend uzima pauzu zbog solo karijera jer mi kao profesionalni muzičari ne trebamo nikakvu pauzu. Nas dvojica imamo naše solo projekte i godine rada uložene u to i prije ponovnog okupljanja Daleke Obale. Naši projekt stilski i poslovno uopće nisu ometali normalnu aktivnost Daleke obale i to po nama nije razlog da bend prestane sa radom jer je Daleka Obala Obala uvijek bila prioritet. - izjavili su Hrepa i Jordes.

Otkrili su i kakva je energija i atmosfera vladala u bendu zadnje vrijeme i što je možda dovelo do ovakve objave.

- Nekim članovima benda je to smetalo iz samo njima znanih razloga te je na nas stalno vršen pritisak koji je ometao pozitivnu energiju benda i narušavao dobre odnose. Neki u bendu nisu poštivali ni nas, ni organizatore, publiku i agente tako da im se ovim putem javno ispričavamo zbog neugodnosti koje su se znale dogoditi na i oko naših koncerata. Nas dvojica uistinu nismo krivi za takvo ponašanje i raspad benda. Daleka Obala je predivna priča i drago nam je da smo te bezvremenske pjesme bar na kratko ponovo koncertno oživili i usrećili sve fanove pogotovo mlađe generacije. Nas dvojica nastavljamo sa našim solo projektima i uzajamnom suradnjom. - izjavili su Hrepa i Jordes.

