Holivudski glumac otkrio mračne detalje iz prošlosti: 'U mladosti sam dva puta bio prisiljen na seksualni odnos'

Glumac Matthew McConaughey (52) nedavno je gostovao u podcastu Amande de Cadent ''The Conversation: About the Men'' te je otkrio šokantne detalje svog odrastanja.

Miljenik žena u svojim je memoarima ''Zelena svijetla'' pisao o ovisnosti i seksualnom zlostavljanju koje je proživio kao tinejdžer te otkrio kako se ga njegovi roditelji naučili da seksualnim odnosnima pristupa na pravi način te da bude pun poštovanja i da mora znati što znači riječ pristanak.

- Otac mi je rekao ''Ako ikada osjetiš da djevojka oklijeva, prestani''. Bio je u pravu, doveo sam se do određenih situacija i znao sam kad treba stati- rekao je glumac.

Također, priznao je da je kada je imao samo 15 godina bio ''ucijenjen na seks'', i da mu je zahvaljujući razgovorima s tatom bilo jasno što je zdrav seksualni odnos, a što nije, te je odmah bio svjestan da to što mu se događa da nije u redu. Dodao je i kako se nikad nije osjećao kao žrtva.

-Bio sam siguran da idem u pakao zbog seksa prije braka. Danas se samo nadam da to nije slučaj- dodao je glumac te otkrio kako je s 18 godina doživio zlostavljanje. Bio je onesviješten na stražnjem dijelu kombija, a što se točno dogodilo nije želio reći. Iako je doživio traume, nikad nije išao na terapiju već su mu, kako kaže, pomogli bliski ljudi i supruga Camila Alves.

-Previše volim život i vjerujem u život, vjerujem u ljude. I dalje mi je povjerenje na prvom mjestu. Neću ići kroz život noseći tu prtljagu, da to definira način na koji se ponašam prema ljudima oko sebe- zaključio je Matthew.

