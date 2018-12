Hoće li pritisak javnosti učiniti svoje? Najseksi frajera svi žele samo u jednoj ulozi!

Nedavna anketa provedena na 2201 Amerikancu pokazala je kako bi većina ispitanih poduprla ideju da najpoznatiji tajni agent promijeni boju kože. Vrijeme je za crnog Jamesa Bonda, tako misli 52 posto Amerikanaca ispitanih u anketi.

A oni ne žele baš bilo koga. Da bi Idris Elba trebao biti novi 007 nakon Daniela Craiga, misli 63 posto ispitanih. Veći je to, dakle, broj od onih koji podupiru crnog Bonda općenito. Hoće li to značiti da će Elba ipak spustiti gard i prihvatiti da postane prvi crni 007, nije poznato jer do sada se javno tome jako odupirao smatrajući da publika više želi vidjeti crnog Jamesa Bonda nego što želi da ga baš on tumači. No, ako je tako, savršeno je normalno da su kao sredstvo ostvarenja tog svojeg cilja odabrali upravo njega.

Treba, doduše, reći kako je Hollywood tek u posljednje vrijeme počeo promovirati tamnopute glumce, previše se čekalo da se pojavi netko tko bi dostojno naslijedio Denzela Washingtona. Ali koji je za Bonda previše Amerikanac, no i prevelik zbog svoju doista veliku karijeru. Elbina je karijera solidna, čak i s nekoliko blockbustera, ali još čeka svoj vrhunac iako je tom glumcu rođenom u Londonu, kojem je otac iz Sijera Leonea, a majka iz Gane, već 46 godina. Velika je vrijednost Idrisa Akune Elbe strpljivost i raznovrsnost, spremnost da se prihvati bilo kakve uloge za koju misli da je može odraditi dobro.

Foto: PA/Pixsell

A pri tome sjajno koristi odliku engleskih glumaca koji se izuzetno brzo priklanjaju american englishu, pogotovo ako se radi o onome s južnjačkim naglaskom. Tko bi pomislio da je zlokobni Russell Stringer Bell iz “Žice” upravo Idris Elba? Nikakve šanse, ne znate li ništa o glumcu, nemate da prepoznate kako se ne radi o nekome tko je rođen i odrastao u Baltimoreu, nego sa suprotne strane Oceana. Ipak, sjajno odrađena uloga u kojoj je Elba pokazao koliko cool može netko biti na ekranu, nije otvorila vrata u onoj mjeri u kojoj bi se očekivalo. Zaredale su uloge u prosječnim ostvarenjima poput “Žetve”, u kojoj nije briljirala ni Hillary Swank, što je pomalo ispravljeno u “28 tjedana kasnije”, jedinoj pravoj europskoj zombie franšizi. Sve do “Američkog gangstera” upravo s Denzelom Washingtonom iz 2007. godine nije imao ozbiljnije uloge, a i tamo je trajao tek nekoliko minuta završivši na pločniku s Denzelovim potpisom na čelu. I opet nekoliko prosječnih i ispodprosječnih uloga, a onda bljesak u “RocknRollu” Guyja Ritchieja, film u kojem je uz Geralda Butlera i tada još mlađahnog Toma Hardyja uspio zainteresirati publiku i kritiku.

Činilo se kako su mu se možda ipak otvorila vrata kada ga je u svoj redateljski prvijenac “The Human Contract” uzela Jada Pinkett Smith, no ni poznanstvo s obitelji jednog od najutjecajnijih hollywoodskih glumaca nije donijelo previše. Svakako ne više od pariranja, odnosno pomaganja Beyonce Knowles da iznese “Opsjednutu”.

Da se nešto ipak događa, vidjelo se u “Otimačima “i “Luzerima”, u kojima je imao jednu od vodećih uloga zajedno s nekim od većih imena. I onda su na red došli pravi blockbusteri, “Thor”, pa onda “Prometej”, “Bitka za Pacifik”, još jedan “Thor”, tu se nekako umiješao i loš film “Ghost Rider” s Nicolasom Cageom. No onda je Idris Elba ponovio ono što je tako dobro radio u “Žici”, karakternu glumu u otjelovljenju Nelsona Mandele u “Mandela: Dug put do slobode”.

Iako sam film nije bio osobito ocijenjen, dopustio je Elbi da pokaže kako može odgovoriti zahtjevu glumeći jednog od najvećih i najkarizmatičnijih ljudi u povijesti. Za “Beasts of no Nation” osvojio je nominacije za BAFTA-u i Zlatni globus. Taj bi film mogao ispasti pogotovo zanimljivim. U priči o djeci vojnicima u Africi Idris Elba surađuje s redateljem koji će raditi novog Bonda – Cary Joji Fukunaga prilično je uspješno proveo Elbu kroz težak film.

Prošle je godine karizmatični tamnoputi glumac snimio još jedan, za njegovu karijeru važan film, a to je “Planina između nas”. Još se nije dogodilo da velika hollywoodska diva na ekranu završi u krevetu s tamnoputim frajerom. Pa, Idris Elba došao je vrlo blizu tome u filmu o novinskoj fotografkinji i kirurgu čiji avion pada u planine iz koje se onda pokušavaju izvući.

Foto: PA/Pixsell

Fotografkinju glumi Kate Winslet, za koju se doista može reći kako je jedna od najvećih glumica današnjice te, bez obzira na određeni nedostatak glamura, diva današnjeg filma zato što je ostala vjerna velikom ekranu i nije se priključila podjednako velikim zvijezdama u egzodusu prema novim ali i bogatim produkcijama. Elba, pak, što nije neuobičajeno za britanske glumce, voli televiziju, što i znamo, barem preko “Žice”.

No, koliko god ta serija bila uspješna, pa i kultna, najveće je priznanje Londonac dobio za Luthera, uloga u toj seriji donijela mu je Zlatni globus za najboljeg glumca u miniseriji ili televizijskom filmu. Uz Globus za ulogu detektiva Johna Luthera dobio je i Critic’s Choice Television Award, NAACP Image Award te Screen Actors Guild Award. Ova posljednja nagrada osobito je bitna jer je cehovska, da ju je dobio za ulogu u kakvom filmu, bio bi to signal da je možda na redu i Oscar. Sama serija zaradila je 11 nominacija za Primetime Emmy, među kojima je i Elbina za glavnog glumca u miniseriji ili filmu.

U “Lutheru” se glumac uklopio u briljantno osmišljenu i izvedenu priču o detektivu prekomjerno predanom svojem poslu, koji zbog njega uspostavi nelagodan odnos s psihopatskom ubojicom Alice oko koje se njegov život i posao polako počinju vrtjeti. Očito nije lako napraviti takav lik, no kada se u tome uspije onako kako je to uspjelo Elbi, tada osim nagrada dolaze i drugačija priznanja. U svakom slučaju, engleskom glumcu pomaže što jako vodi računa o svojem društvenom imidžu, pojavi i prezentiranju najboljih strana svoje osobnosti.

Ženio se dva puta. Prvi se put oženio Dankinjom Hanne Kim Norgaard, brak je trajao četiri godine, od 1999. do 2003., a drugi put Sonyom Nicole Hamlin 2006. – taj je brak trajao tek šest mjeseci. Ima dvoje djece, kćer Isan iz braka s Kim, te četverogodišnjeg sina Winstona, rođenog u izvanbračnoj vezi s Naiyanom Garth. Možda dođe i do trećeg braka, u stalnoj je vezi sa Sabrinom Dhowre, kojom se i zaručio u veljači ove godine. Nikome to ne smeta, iza njegovih se brakova i veza ne vuku ružni repovi. Diplomatičan je u svemu, pa tako izbjegava pitanje o religiji govoreći kako nije religiozan u doslovnom značenju, ali je – duhovan.

Idris Elba modna je ikona. Magazin GQ stavio ga je 2015. godine na šesto mjesto najbolje odjevenih britanskih muškaraca navodeći u obrazloženju kako je u odijevanju toliko raznovrstan koliko su mu raznovrsne i uloge. No, zanimljiviji je komentar dizajnera Christiana Louboutina.

– Idris Elba je kao James Bond, vrlo međunarodan i tajnovit, on bi trebao biti novi James Bond. Savršena je kombinacija tradicionalnog i pomodnog – komentirao je dizajner stil Idrisa Elbe. Malo manje mu se svidjela pojava lutke koja je trebala ličiti na njega. No, sam je glumac za proizvod renomiranog Emperisa duhovito zaključio kako više nalikuje na – Montela Williamsa! Fanovi su, normalno, odmah reagirali pa je lutka koja je koštala tisuću eura povučena praktično u istom tjednu. Stil je samo nešto što je prikladno glumcu s prirođenom karizmom.

Foto: PA/Pixsell

Naime, već 2007. godine magazin People uvrstio ga je među stotinu najljepših ljudi svijeta. Po Essencu je 2013. bio najseksepilniji muškarac na svijetu, iste je godine na sličnoj Peopleovoj listi završio na drugom mjestu. A konačno, s navršenih 46 godina, prema Peopleu, postao je najseksepilniji svjetski muškarac. Jedna će ga nagrada u tom kontekstu možda manje oduševiti. Prošle je godine, naime, dobio nagradu Rear of the Year koja se dodjeljuje poznatim osobama s najboljom – stražnjicom. Organizator je nagrade, britanski publicist Tony Edwards, rekao kako je “Idris također kikboksač pa je, u kombinaciji s ostalim vježbama, dobio čvrstu stražnjicu sjajnog tonusa na kojoj ništa ne visi”. Toliko o tome. No, dobro ste pročitali, Idris Elba doista jest kikboksač koji čak bilježi i jedan profesionalni meč.

O svemu je snimljena i serija sasvim nalik na reality show. U za Discovery napravljenom trodijelnom dokumentarcu “Idris Elba: Fighter” dokazuje se je li doista tako čvrst kao neki od likova koje glumi. Putovanje ga do prvog profesionalnog meča vodilo na Kubu, potom u Japan, Južnu Afriku i Tajland gdje je upoznao i savladao nekonvencionalne metode treninga. Bilo je to mnogo ozbiljnije od treniranja borilačkih vještina samo radi održavanja forme kakvim se bavio u 20-ima. Na kraju toga putovanja kroz život kikboksača Elba je izgledao kao prava životinja, kao da se pripremao sve iznenaditi u filmu “Thor: Ragnarok”, koji je tada bio aktualan, pa iskočiti iz scenarija i naprosto – prebiti samog Thora. Ali, u tom svojem prvom i jedinom profesionalnom meču, Elba je odnio pobjedu i to tehničkim knock-outom nakon samo dvije minute borbe.

Protivnik nije bio neozbiljan, no 12 godina mlađi Nizozemac Lionel Graves nije uspio izdržati protiv bolje motiviranog 44-godišnjaka, koji je priznao kako se doista i voli potući te je nekoliko puta završio i sa slomljenim nosom. Stajalo ga je sve to iskakanja dvaju diskova pa je morao odustati od svoje omiljene hrane, ugljikohidrata, te piva.

Foto: PA/Pixsell

Kao da to nije bilo dovoljno, stvar se dodatno zakuhala kada je video s knock-outom šerala i sama Madonna, što je odmah izazvalo glasine kako su ona i Idris Elba zasigurno u vezi. No, to bi samo bio nastavak prijateljstva jer upravo je Idris Elba puštao glazbu kao uvod u Madonnin koncert u Berlinu 2015. godine za njezine turneje Rebel Heart. Nije to slučajno jer Elba, uz glumačku, prilično uspješno vodi i glazbenu karijeru. Često radi kao DJ, što smo u nekoliko navrata, jednom i lani u dubrovačkom Revelinu, mogli čuti i mi. Ali, 2007. godine, upravo nakon istoimenog filma, napravio je uvod u Jay-Z-jev album “American Gangster”. Ljubav prema glazbi pretočio je i u odličnu radijsku emisiju “Journey Dot Africa with Idris Elba”, u kojoj se bavi afričkom glazbom. Puno je puta nastupao i u spotovima različitih sastava, a i režirao ih.

Posvećen je i humanitarnom radu, s britanskim ministrom za međunarodni razvoj te parlamentom surađivao je na iskorjenjivanju ebole iz zapadne Afrike. I nije mu tu kraj. S britanskom modnom markom Superdry dizajnirao je liniju odjeće koja se u dućanima pojavila krajem 2015. godine. Ne treba uopće dvojiti kako su svi jedva čekali da vide što će osmisliti jedan od najbolje odjevenih Britanaca.

Ali, još se mnogi sjećaju Idrisa Elbe iz jednog sasvim posebnog trenutka za sve nas. Lani je vodio proglašenje The Best FIFA Men’s Player u London Palladiumu kada je napravio i selfi s “najboljom momčadi svijeta” u kojoj su bili Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar. I ove je godine Idris Elba bio voditeljem iste ceremonije, ispred teške publike koju je ipak uspio oraspoložiti kada je odjenuo prsluk s likom engleskog izbornika Garetha Southgatea te Southgate predao nagradu za najboljeg trenera ženske momčadi.

Mnogo je više emocija te večeri, u kojoj je Elbi pomagao i Sir Patrick Stewart, izazvala dodjela nagrade za najboljeg nogometaša godine našem Luki Modriću. Možda će Luka jednom moći reći kako je nagradu primio iz ruku još jednog – Jamesa Bonda.

Koliko se god Elba javno protivio, ipak bi on mogao biti prvi agent 007 koji nije bijelac. Nekako bi i bilo fer da prvu glavnu ulogu u pravom blockbusteru ostvari upravo kao najpoznatiji tajni agent. Osim ako se odluka o drukčijem agentu 007 ne bude odnosila i na spol. Čini nam se da bi Idris Elba samo u tom slučaju bio nemoćan.

