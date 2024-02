'Hell's Kitchen' je solidno počeo, a onda je bez objašnjenja nestao natjecatelj Damir. To je problem

Hell's Kitchen // RTL - dva kaktusa

Znalo se događati, posebice u prijašnjim vremenima i uglavnom u serijama i sapunicama koje su trajale cijelu vječnost, da su se pratili određeni likovi pa su neki od njih samo nestali ili su magično promijenili vanjštinu bez ikakvog objašnjenja. Novi glumac je samo zamijenio starog bez ikakvog objašnjenja i svi su se pravili da se ništa nije dogodilo. Eventualno su se gledatelji epizodu do dvije pitali tko je novi Mauricio i gdje je nestao stari, nije bilo mogućnosti to provjeriti na internetu, ali onda su povezali stvari i htjeli-ne htjeli prihvatili promjenu. Ipak, u današnje vrijeme društvenih mreža nešto takvo teško može proći, a opet, hrvatska inačica popularnog showa "Hell's Kitchen", u kojem se profesionalni kuhari natječu za titulu najboljeg pod budnim okom chefa Toma Gretića, uspjela je izgubiti kandidata, i to nakon samo osam epizoda. Impresivno. Doslovno, jedan od kandidata jedan je dan bio u kuhinji i kuhao, drugog ga dana više nije bilo niti u jednoj sceni. Očito više nije dio showa, što nije toliki problem i produkcija na to zbilja ne može utjecati. Ljudi odustaju od natjecanja, izlaze iz formata iz raznoraznih razloga, privatne obveze ih spriječe u sudjelovanju, možda budu i izbačeni… Ali ne mogu samo nestati. I to je problem. Ako ti kandidat od jedne do druge epizode ispari, a ne želiš to prikazati, minimum što kao produkcija možeš napraviti jest u jednoj rečenici gledateljima objasniti da se osoba više ne natječe i dati neku jeftinu ispriku u stilu "zatvoreno zbog preuređenja". Možeš staviti kratku obavijest na društvene mreže i gotovo. Ovako su se upravo društvene mreže usijale pa gledatelji ispod objava ne prestaju ostavljati komentare "Gdje je Damir?" i slične opaske. Sad je to već prešlo u izrugivanje sa showom, a čini se da su mnogi primijetili kako RTL, umjesto da pristojno odgovori, navedene komentare briše. Jer tako se radi kvalitetan community management - pravi se da se ništa nije dogodilo i čekaj da ljudi zaborave! Što je izrazito neobično jer reality showovi inače pretjerano obožavaju ovakve drame i ne prestaju ih gurati u prvi plan te na njima parazitirati još neko vrijeme. Što se dogodilo, očito se neće saznati, no činjenica je da se radi o katastrofalnoj komunikaciji s gledateljima, što je zapravo šteta jer se ovaj novi kulinarski show u prvih nekoliko epizoda pokazao kao dosta solidan i cijela ova umjetno stvorena drama zaista nije bila potrebna.

La promesa // HRT 1 - jedna ruža

Govoreći o iskonstruiranim dramama, vjerojatno nitko nije ni do koljena latinosapunicama koje su očito rezervirale svoj termin nakon podnevnog dnevnika na Prvom programu HRT-a na nekoliko desetljeća i ne miču se od tamo. Trenutno se prikazuju dvije, brazilska "Dva svijeta, jedna ljubav" i španjolska "La promesa" pa, iako mnogi nisu poklonici takvoj sadržaja, zapravo je pohvalno što se u ovom terminu u program unosi i malo raznolikosti, što jezične, što sadržajne. Posebice treba pohvaliti orijentiranje na španjolsku produkciju koja je trenutno hit u svijetu, što pokazuje da se ipak prate televizijski trendovi u slaganju programa. Jednostavno, ima onih koji sapunice vole pa zašto bi unedogled gledali jedno te iste reprize? HRT se potrudi svaki put, kada jedna sapunica završi, krenuti odmah s nekom novom, i to relativno nedavno snimljenom, i zato zaslužuje ružu.

SP u vaterpolu, Hrvatska - Italija // HRT2 - tri ruže

Cijeli buket, ma i vrt ruža, zaslužuju naši vaterpolisti koji su se okitili još jednim zlatom! No u ovoj televizijskoj kritici fokus je ipak na TV prijenosu utakmice koju su još jednom sjajno komentirali Marko Šapit i Luka Petrinec. Entuzijastični i zanimljivi, a niti u jednom trenutku pretjerani. Baš kao kao što treba! Ova dvojica komentatora iz utakmice u utakmicu pokazuju zašto su postali miljenici publike.

Dnevnik Nove TV // Nova TV - dva kaktusa

Teško je postalo uopće komentirati sadržaj Nove TV s obzirom na to da je, uz možda par iznimki tijekom tjedna, u cijelom danu jedino što se na tom kanalu producira informativni program i "IN magazin". Doslovno polovica vremena u cijelom danu na ovom programu otpada na turske sapunice ili reprize hrvatskih serija, uz još malo filmova i to je to. Što preostaje? Kvalitetu drži Dnevnik Nove TV, no govoreći o zlatnim vaterpolistima, treba istaknuti da su njihovo zlato popratili dosta skromno. Na početku informativne emisije čestitali su im voditelji i uslijedio je kratki prilog, ali uistinu zanemarivo za ovakav uspjeh.

