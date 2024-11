Haris Džinović: 'Uvijek govorim ženama da ne preskaču moju ogradu jer je visoka i pod strujom'

Poznati pjevač Haris Džinović gostovao je u emisiji "Pusti brigu", gdje je s publikom podijelio svoja razmišljanja o glazbi, životu i svojim neostvarenim željama, piše Kurir. Kako ističe, svaki koncert za njega predstavlja poseban doživljaj i daje mu snagu za daljnji rad: - Kažem vam, veselim se svakom koncertu na kojem nastupam, kao kad ribu vratite u vodu. Kad se popnem na pozornicu i vidim publiku koja me želi, koja traži moju glazbu, koja želi pjevati sa mnom... To je neopisivo iskustvo. Uživam u svemu tome, a još dobijem i plaću za to! Pa što bi više mogao poželjeti? Mi smo blagoslovljeni, zaista. I onda crpim tu pozitivnu energiju za sljedeći put.

Džinović se dotaknuo i percepcije koju publika ima o poznatim osobama, često misleći da je njihov svakodnevni život bezbrižan. Haris to vidi drugačije:

- Živim potpuno običan život. Ali razumijem da se stvara dojam da mi sve ide lako i da su mi vrata svugdje otvorena. Trudim se biti takav da ne zatvaram vrata za sobom. Nije teško ako čovjek malo razmišlja i ponekad se povuče. S druge strane, život ne treba shvaćati preozbiljno. Treba ga doživljavati kao neku vrstu igre, šale.

Voditelji su komentirali kako Haris djeluje strogo i ozbiljno, čak prgavo, ali on odbacuje tu percepciju. Možda imam malo mračno lice, ali nisam prgav - našalio se Haris i zatim istaknuo: Uvijek ljudima, a posebno ženama, kažem: "Nemojte preskakati moju ogradu, pokucajte na vrata, ja ću vam otvoriti i ući ćete kao kraljice." To kažem figurativno. Ograda je sada visoka i pod strujom, pa ne mogu preskočiti! Šalim se, naravno, govorim metaforički - treba znati red.

Na pitanje o radnoj disciplini, priznao je da nije imao osjećaj da se previše trudio u poslu. - Nisam puno radio. Sve što sam radio, išlo mi je lako. Bio to veliki obim posla ili manji, ne znam, ali se nisam pretrgao. Za kraj, Haris je podijelio svoju mladenačku želju da postane nogometaš: - U mladosti sam više želio biti nogometaš nego Tom Jones. Bilo je tu i drugih želja, ali očito sam se morao posvetiti onome za što sam talentiran. Da sam trebao biti nešto drugo, to bi se već davno dogodilo.

Podsjetimo, Džinović je nedavno progovorio o razvodu od bivše supruge Meline. Rekao je kako je za njega to normalna stvar i da su milijarde brakova završile razvodom. Ipak, priznao je da je emotivan i da je nakon razvoda zaplakao. - To za mene nije bila turbulencija, razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Neko neće sa nekim više živjeti, što sad, neće pa neće. Sve ima svoj vijek trajanja, ne gledam ja na to tragično – rekao je Haris za srpske medije, pa nastavio: - Gledam da sve prođe što mirnije, da budu i jedna strana da kažem zadovoljna. Uvijek će netko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako je, samo neka je mirno.

Džinović je istaknuo da se ne srami pustiti suzu, što mu se i događalo nakon razvoda od Meline. - Emotivan sam, ali uvijek probam da tu emociju stišam. Često kažem prijateljima, ako sjednem u auto i opali me neka pjesma, mogu plakati i po tristo kilometara. Tako se to dogodi, neke čudne emocije koje ne daju suzama da stanu – otkrio je pjevač i podijelio kako uspijeva kontrolirati osjećaje u javnosti:

- Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Probam biti miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, dogodi se, to je sastavni dio života i mora se čovjek s tim nositi.

