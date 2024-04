Haris Džinović supruzi plaćao estetske zahvate? Mediji iz susjedstva tvrde kako je bila na ovim operacijama

Ovih dana puno se piše o bosanskohercegovačkom pjevaču Harisu Džinoviću koji se nakon čak 22 godine braka rastao od dizajnerice Meline Džinović. Svojevremeno se osvrnuo i na negativne komentare koji dolaze do njega, o njegovu životu i tadašnjoj supruzi te je prokomentirao to što ga pojedini vide kao jako zahtjevnog čovjeka. - Ja jesam zahtjevan, hoću da mi sve bude dobro, ali je velika razlika između zahtjevnog čovjeka i "namćora", jer je ovo drugo čak negativna konotacija - kazao je za srpske medije te dodao:

- Sjećam se kad je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar, odmah me je pitala s kim živim, rekla je da je nemoguće da ovdje ne živi neka žena ili da ne dolazi spremati i čistiti. Rekao sam joj da živi sam. Kod mene je sve sređeno, svaka majica, košulja, hlače, ja sam perfekcionist - priznao je tada Haris i dodao da i u glazbi teži perfekcionizmu.

Osim toga, za televiziju K1 istaknuo je kako nije imao problema s Melinom na početku njihove ljubavne romanse. - Svaka žena na svijetu ima ambiciju promijeniti čovjeka, ali to je nemoguće, možda do nekih pet posto se može pomaknuti na bolje, ali općenito ne. Svaki čovjek ima svoj kod i tu nema puno odstupanja. Žene misle najbolje i to im je neki instinkt da pokušaju muškarca promijeniti, ali uvijek se može pronaći kompromis i to je promjena - govorio je prije razvoda Haris Džinović i davao savjete o uspješnom braku i ljubavnim odnosima između muškaraca i žena...

FOTO Srpski mediji pišu: Melina Džinović upala u stan Harisa Džinovića. Stigla je policija, oduzeli su mu pištolj

Kako bilo, pjevač se tada osvrnuo i da je Melina zahvaljujući njemu naučila i kuhati. - Ja sam jednako kvalitetan kuhar kao i pjevač. Ne kuham sad baš svakog dana zato što djeca sama sebi kuhaju. Postoje jela koja Melina bolje kuha od mene, ali kad samo se upoznali nije znala ni jaja spremiti. To nije moja zasluga, već njena, ona se angažirala i naučila što ju je zanimalo. Kod kuhanja je najvažnije da to čovjek voli - pričao je tada.

Melina je, inače, kako srpski Blic navodi kod estetskog kirurga navodno oblikovala grudi i zategnula donji dio trbuha, a o čemu ona već godinama u javnosti ne govori. Naime, kada je drugi put rodila dijete trebalo joj je samo nekoliko mjeseci da vrati svoju staru liniju. S Harisom je donijela odluku da ne želi imati više djece pa se s njim i konzultirala za operacije koje je željela odraditi. Željela je u inozemstvu napraviti operacije, a Haris je tada, kako piše srpski Blic navodno preuzeo plaćanje na sebe te je odlučio da će to biti njegov poklon. Zatezanje trbuha, odnosno liposukcija je rizična operacija.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Pogledajte kako Haris Džinović izgleda bez šešira! Samo ga blizak krug ima priliku vidjeti bez njega

Podsjetimo, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji ovih dana ne prestaje javno prozivati bivšu suprugu, a s kojom ima dvoje djece kći Džinu i sina Kana. - Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio:

- Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevolja popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno.

- To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović oko kojeg se ovih dana bura u medijima ne stišava. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

VIDEO: U 77. godini preminuo američki glumac i sportaš O. J. Simpson