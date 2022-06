Grdović o kritikama nakon pada na koncertu i odnosu s Brankicom: 'Zašto se drugi miješaju u to?'

Glazbenik Mladen Grdović (63) prošlog je mjeseca pao usred koncerta u Sloveniji te se nije mogao vratiti svom nastupu zbog čega su morali intervenirati zaštitari. O ovom incidentu Mladen je sad progovorio te prokomentirao kritike s kojima se suočava od tog događaja.

- Onaj tko nije navikao na takve stvari ne treba se ni baviti takvim 'sportom'. Svi smo u istom košu. Tako da je to meni već ofucano. Ne postojim samo ja u ovoj državi. Ja sam samo profesionalac koji pjeva. Napisao sam 400 pjesama i ako nekog to boli, znam da takvi masovno zarađuju na meni - rekao je za In Magazin Nove Tv te dodao da se nije posvađao ni s nekim novinarom niti s portalima.

- Više će oni zaraditi na meni nego cijela Hrvatska što će zaraditi na turizmu - rekao je Grdović. Osvrnuo se i na svoj odnos sa suprugom Brankicom.

- Odlično smo. Nikad bolji. Ja uopće ne razumijem zašto se drugi miješaju u obiteljske probleme. Nikad o meni ne izlazi ništa pozitivno, samo negativa. Mislim da sam ja za ovu zemlju prejak - zaključio je.

Inače, Grdović je u ožujku otkrio kako se pomirio sa Brankicom koja ga je napustila zbog njegovog ponašanja. Njihov brak službeno je okončan u listopadu 2020. godine. Fotografi su ih već nekoliko puta uhvatili u zajedničkom društvu, a sada su se i službeno pomirili.

- Jako mi je drago što sam se pomirio sa svojom Brankicom, danas ću ručati kod nje, neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari. Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu, kad sam imao priliku i slobodan prostor, umjesto s njom izlazio sam sa svojim društvom, nisam je poštivao, ali mi glazbenici smo poznati po tome da skrećemo s puta, to je normalno za nas - rekao je Mladen tada.

