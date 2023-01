Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec u 'Plesu sa zvijezdama': 'Nisam uvijek ozbiljan'

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec jedan je od kandidata ovogodišnje sezone "Ples sa zvijezdama" Nove TV, a kako je kazao za Dnevnik.hr, i on sam željno iščekuje početak showa.

- Trebalo mi je nekoliko minuta, taman da ženi pošaljem poruku smijem li na 'Ples sa zvijezdama' i da mi žena kaže - ideš obavezno! Volim rušiti stereotipe, proširivati znanje i vidike pa se nadam da ću u showu pokazati kako postoje i malo drugačiji, negenerički političari. Ples volim odmalena pa mi je poziv u 'Ples sa zvijezdama' jako dobro došao - kazao je Zurovec i otkrio što od njega mogu očekivati gledatelji.

- Vidjet ćete da nisam uvijek ozbiljan, ali da ozbiljno pristupam probama, treninzima i ako se nečega primim, tome ozbiljno prionem. Pogotovo ako me nešto jako zanima, kao što me zanima ples. Teško je uvijek sebe procijeniti. Rekao bih da nisam loš plesač i mogu reći da nemam srama, bojazni u plesu i da volim plesati. U dosta navrata na svadbama me žena mora odvući s podija ili mi govoriti ne moramo odmah mi prvi na podij. I moram poslušati. Okolina mi kaže da sam dobar, a vidjet ćemo u showu kakav ću biti - dodao je Zurovec koji seu slobodno vrijeme bavi sportom.

- Sport mi je ispušni ventil za stres pa pokušavam uvijek naći vremena za trening, pogotovo za boksački i udaranje vreće. Što se tiče zdravog života, ne mogu reći da sam najbolja osoba za savjete o tipu prehrane jer često kršim ono što sam sebi zadam, no kad treniram više, zdravije se i hranim. Tijelo samo traži zdravije namirnice. I pokušavam u nekim rupama u dnevnom rasporedu ubaciti trening. Tipa, uspavam dijete i dok dijete spava, odradim 150 sklekova. Ili u zgradama ne koristim lift, makar se trebao popeti deset katova. Najbitniji je kontinuitet, makar i deset minuta dnevno - rekao je gradonačelnik i otkrio koju bi mentoricu volio dobiti u showu te pribojava li se žirija.

- Najvažnije mi je da mentorica voli trenirati, ima pobjednički mindset i upornost. Što se tiče komentara, uvijek gledam prema naprijed i da se poboljšam. Tu nemam straha ni od koga. Dapače, ti komentari sigurno će dobro doći da se poboljšam - rekao je Zurovec koji se novim angažmanom pohvalio i na društvenim mrežama.

- Nakon dobivanja novca iz EU-a, vrijeme je za prigodnu proslavu, a kako drukčije proslaviti nego uz ples. Političari ne moraju nužno biti dosadni i definitivno, nismo svi isti. Sa Spartana i vikend trčanja se prebacujem na ples. Tranzicija od garaže do plesnog podija - napisao je na Facebooku. Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije i zapravo prave plesne priče i ove godine ocjenjivat će dobro poznati i već uigrani žiri - Marko Ciboci, Franka, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec. Titulu pobjednika prošle sezone ponijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, dok su sezonu prije svojim plesom najviše očarali Slavko Sobin i Gabriela Pilić.

Pretprodukcija nove sezone showa u punom je jeku, a dosad je već poznato i nekoliko kandidata. Osim Zurovca natjecat će se i voditelj Frano Ridjan, glazbenica Emilija Kokić, glumica i pjevačica Tara Thaller, influemceri Fran Lauš, Deniss Grgić i Marco Cuccurin i sportašica Maja Drobnjaković.

Dario Zurovec je rođen 25. studenog 1986. godine, te je jedan od najmlađih gradonačelnika izabranih na izborima 2017.

Po struci je magistar inženjer elektrotehnike, a do izbora za gradonačelnika Svete Nedelje radio je kao programer u Ericsson Nikola Tesla d.d. na poziciji razvojnog i servisnog inženjera u OSS-u. Član Mense, voli knjige, sport, glazbu i filmove.

Na izbore je izašao kao nezavisni kandidat, a izabran je u drugom krugu sa osvojenih 53,17 posto glasova, pobijedivši bivšeg gradonačelnika Dragu Prahina i HDZ-ovog kandidata Damira Halužana. Svoj drugi mandat na čelu Svete Nedelje osvojio je pobjedom u prvom krugu izbora 2021., sa osvojenih 64,48 posto glasova.

