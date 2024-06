Goran Karan o mračnoj strani slave: 'Ako te malo ponese, jednostavno nećeš biti na razini zadatka!'

Goran karan već je godinama vegetarijanac, a poznato je i kako prakticira jogu. Mudrost i duhovnost kojom je prožeta ova, tisućama godina, stara kultura donijela mu je i neke nove poglede na zanimanje kojim se bavi.

- Ja vam dolazim iz glazbe i to je svojedobno bila rock glazba u kojoj je zapravo sve na stolu i ako ti pođe za rukom ljudi će te pitat hoćeš ovo ili ono i ako te malo ponesu te nuspojave „božemioprosti'' slave i ostaloga jednostavno nećeš biti na razini zadatka. Disciplina je potrebna. Nešto je bilo sportskog miljea u mom životu, bio sam na DIF-u godinu dana i nakon toga pošao u glazbu ali ima neko sportsko srce u meni i onda je jednostavno jako bitno da si ti funkcionalan ne govoreći, ne soleći pamet nikome i ničemu, ali ja sam malo onako žešći tip tako da sam ja vegetarijanac već preko 30 i par godina, ne pijem, ne pušim, kazao je za InMagazin.

Iskustvo posjeta Indiji, za Gorana Karana, bilo je jedno od onih koje vas promijene zauvijek. Zato joj se toliko rado iznova vraća.

- Najviše me se dojmila zahvalnost za život, to je jedna energija koja zapravo i taj osjećaj zahvalnosti iz kojeg ide nekakva sreća, zaigranost, čak bih rekao dječja radost. Tako da je dobro u mom slučaju izać iz nekih mojih, sa pozornica, izut se, inače doma to radim na moru, ali ovo je sasvim druga priča i možeš doživjet nešto što ne možeš ovdje, rekao je Karan.

Inače, Goran je proteklog vikenda nastupio na Melodijama jadrana u Splitu, gdje je izveo pjesmu "Jedino što bih ponovo" koja, rekao je, predstavlja obnovu zavjeta voljenoj osobi.

"Sve suprotnosti koje čine naše osobnosti, i za koje se ponekad čini da nas dijele, zapravo su samo svakodnevni poticaj za ljubav ako nekog istinski volimo", poručio je Goran Karan o pozadini pjesme "Jedino što bih ponovo". Stihovi i glazba nastali su istovremeno, što je, prema Karanovim riječima, najbolji način da melodija i riječi zacijele i skladno plešu. Radu na pjesmi Gorana Karana pridružio se Nikša Bratoš.

"Moj dugogodišnji producent, dobronamjernik i dragi prijatelj Nikša Bratoš, ima jedinstven dar kojim razumije i osjeća pjesme koje mu nosim, pa je i kompoziciju 'Jedino što bih ponovo' oplemenio svojom urođenom muzikalnošću i iskrenom željom za pružanjem pjesmi onoga što ona traži", poručio je Karan o aranžmanu koji je zaokružio cijelu glazbenu priču.

