Glumicu pokosili kritikama zbog reklame za vibrator: 'Trebala bi prestati i imati malo dostojanstva'

Već neko vrijeme Gwyneth Paltrow uspijeva razljutiti određen dio javnosti zbog svojih nekonvencionalnih pristupa svakodnevnim stvarima. Tako je u nizu svojih pothvata tijekom doba pandemije reklamirala svoje seks igračke u jednom časopisu što je razbijesnilo mnoge.

Članak pod nazivom "Najbolji vibratori za solo užitak i igru partnera", gdje su prikazane različite verzije i cijene proizvoda u asortimanu nije se svidio korisnicima društvenih mreža pa su joj poručili da bi "trebala prestati i imati bar malo dostojanstva".

"Očito da jedan od svih proizvoda ima u uhu jer ne prati što se događa oko nje", "Molim vas, neka netko ušutka ovu glupu ženu" samo su neki od komentara ispod članka koji je objavljen nakon što su Paltrow i njezin suprug Brad Falchuk podijelili videozapis iz njihovog razgovora sa savjetnicom za brak i intimu Michaelom Boem.

Par je progovorio o braku za vrijeme karantente, a Paltrow se požalila kako uopće nema seksualnu želju u ovo doba.

Iako je u glumačkim vodama nema kao prije, u medijima je jako često jer je godinama posvećena svojem poslovnom carstvu 'Goop'. U novom intervjuu za Harper's Bazaar Gwyneth je otkrila zašto je odustala od glume, ali i progovorila o svojim bivšim vezama. Priznala je, glumi se više ne želi vraćati. Zbog prečestih snimanja jednostavno je 'pregorjela'.

Hrvatski pjevači, glumci, dizajneri: "Čuvajmo jedni druge!"

- Dok sam aktivno glumila, u jednom trenutku zaista sam pregorjela. Kada je karijera krenula, snimala sam tri do pet filmova godišnje. Tijekom tog perioda došla sam do točke u kojoj mi je bilo problematično odraditi čak i najmanje stvari poput šminke, popravka frizure na snimanju, samog dolaska na set... Nisam znala kako ću sve to podnijeti - priznala je. Kako je rekla, na snimanju svog zadnjeg filma u kojem igra glavnu ulogu, osjetila je da je to - to.

- Zadnji film u kojem sam bila glavna zvijezda bio je 'Proof'. Tada sam bila trudna s kćeri i u jednom trenutku shvatila sam da je to - to. Da više ne mogu, da je bilo dosta. Imala sam jake jutarnje mučnine i dnevno pet stranica monologa. Kada sam dobila kćer, znala sam da ću uzeti veliku pauzu. I nikada kasnije nisam prihvatila glavnu ulogu ni u jednom filmu - objasnila je. Otkrila je da joj taj svijet nimalo ne nedostaje te da se potpuno posvetila djeci i svojoj tvrtci.

Glumica ima dvoje djece koje je dobila u braku s pjevačem Chrisom Martinom s kojim se 2014. godine i razvela. Trenutno je u braku s producentom Bradom Falchukom, a s bivšim suprugom je i dalje u dobrim odnosima, baš kao sa svim svojim bivšima, poput Brada Pitta s kojim je jedno vrijeme bila zaručena.