Glumicu iz 'Zabranjene ljubavi' optužili da širi paniku: 'Jutros sam otišla kupiti jod, na drugo ne mogu utjecati'

Petra Kurtela (39), glumica široj javnosti najpoznatija po ulozi u megapopularnoj seriji 'Zabranjena ljubav' na Instagramu je podijelila video u kojem objašnjava da ju je je jako uzrujao komentar da širi paniku. Naime, Petra je otkrila da je išla kupiti jod u ljekarnu i da joj je farmaceutkinja objasnila da je jod, koji neki ljudi trenutačno traže, dostupan samo putem recepta. Kurtela je objasnila da je sanjala da je aktivni sudionik u ratu i da puca.

- Ja sam sinoć sanjala da sam aktivni sudionik u ratu i da pucam. Uglavnom, jutros sam otišla kupiti jod, došla sam i rekla: 'Dobar dan, ja bih vas molila onaj jod koji svi kupuju pa evo i meni treba dok ne dođe do nestašice, kako je bila nestašica s maskama'. No rekli su mi kako se jod dobiva na recept pa eto da vam uštedim vrijeme - započela je Petra i objasnila da joj je farmaceutkinja objasnila da se jod u tom obliku preporučuje samo ljudima koji imaju manje od 40 godina.

- Ja sam pomislila: 'Pa ja imam 39 godina, što ću ja'. Tako da, eto, ja volim biti spremna i stvari rješavati odmah - rekla je u videu Petra.

Kazala je potom i da je sinu otišla izvaditi putovnicu.

- Isto tako, otišla sam Relji izvaditi putovnicu, čisto da budem potpuno slobodna i da kasnije nemam nikakve pravne zavrzlame. Tako da smo jučer ja i ostatak Zagreba otišli napraviti putovnicu, čekala sam satima u redu za žurnu putovnicu. Tako su nam kod potresa govorili da u ruksak stavimo stvari, kad sam to napravila osjetila sam da sam obavila svoj dio posla, a na drugo ne mogu utjecati. Ne radim paniku jer mislim da će se najgore dogoditi nego zato što znam da je to moj dio posla i jedini dio koji mogu napraviti da se osjećam korisno - objasnila je glumica.

Glumica je dodala i da joj nije bila namjera širiti paniku, nakon što ju je prozvao jedan pratitelj.

- Jedna osoba mi je rekla da zašto širim paniku pa me to 'štrecnulo', jer mi to uopće nije bila namjera. Dapače, ono što sam željela reći je da nema smisla tražiti jod, još sam i ispričala anegdotu kako sam blesavo otišla ga tražiti. Druga stvar, ako se osjećate anksiozno oko ovog ili ste jednostavno tipovi poput mene – koji vole da je uvijek sve spremno te ne volite odgađati stvari. Nešto za čim se ja uvijek vodim je da ne mogu utjecati na stvari na koje ne mogu utjecati, ali one na koje mogu da riješim. Vjerujem da se na ovim područjima ništa strašno neće dogoditi, no na nekim se već događa - zaključila je.

VIDEO U knjižnici u Lavovu volonteri rade maskirne tkanine za ukrajinske vojnike.