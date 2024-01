Glumica kojoj se rak proširio na mozak iznenadila obožavatelje: 'Dogodilo se čudo'

Američka glumica Shannen Doherty (52) najpoznatija je po ulozi Brende u seriji "Beverly Hills, 90210", no posljednjih osam godina bori se s teškom dijagnozom karcinoma zbog koje se podvrgnula mastektomiji i tretmanima kemoterapije i zračenja. O svojoj bolesti i borbi glumica je nekoliko puta govorila na Instagramu, a time je željela osvijestiti druge o važnosti odlaska na preglede. U intervjuu koji je dala za magazin People nedavno otkrila je kako joj je rak metastazirao na kosti, a ranije ove godine objavila je informaciju kako se proširio i na mozak.

Osim toga, morala je prebroditi i razvod od supruga Kurta Iswarienka s kojim je provela 11 godina.

U novoj epizodi podcasta otkrila je da su joj novi rezultati liječenja pružili veliku nadu za budućnost.

- Primam novu infuziju protiv raka i nakon četiri tretmana nismo baš vidjeli razliku. Svi su htjeli da odustanem od toga, a ja sam samo rekla: 'Nastavit ćemo s ovim i vidjeti što će biti' - rekla je i nastavila: - I da, nakon šestog ili sedmog tretmana smo vidjeli da ruši krvno-moždanu barijeru. Smatra da je to pravo čudo. - To što zapravo ruši tu krvno-moždanu barijeru zapravo je čudo, možda Božje čudo. Nekada tražite čuda na svim pogrešnim mjestima, a ona su vam točno ispred nosa.

Ranije, u premijernoj epizodi svog podcasta „Let‘s Be Clear” prisjetila se kako se nosila s razvodom, a otkrila je i da je saznala za njegov *preljub, koji je bio i razlog razvoda, dok se borila s rakom u četvrtom stadiju.

„Na operaciju sam išla rano ujutro i išla sam nakon što sam saznala da je moj brak zapravo gotov, da je moj muž imao aferu dvije godine”, rekla je Doherty.

Iako glumica priznaje da je Iswarienko „želio” biti uz nju, na kraju je odlučila da „ne može ići na tu operaciju s njim tamo”.

„Osjećala sam se tako izdano. Na kraju dana, osjećala sam se tako nevjerojatno nevoljenom od nekog s kim sam bila 14 godina, od strane nekoga koga sam voljela svim srcem”, priznala je.

Uz sebe je u tom trenutku imala majku, brata i najboljeg prijatelja Chrisa. Iako je operacija bila uspješna, morala je ići i na zračenja i nakon toga se nastavila boriti s iscrpljujućom bolešću. „Samo sve to prolaziti dok pokušavaš shvatiti hoćeš li se je*eno razvesti i pokušavaš doći do istine o tome”, ispričala je u podcastu. Doherty i Iswarienko su se rastali u siječnju, u istom mjesecu kada je ona operirana, a zahtjev za razvod od fotografa podnijela je tek u travnju.

„Bila sam tako zbunjena i bila sam na steroidima i mnogim stvarima zbog operacije jer nisu htjeli da mi mozak otekne. I iskreno, još je uvijek jako teško. Da, donijela sam odluku o razvodu, ali s tom osobom me vežu mnoge uspomene”, ispričala je.

Otkrila je kako je tada postala „opsjednuta” otkrivanjem svakog detalja izdaje svog supruga „kroz razgovore, očekujući da netko bude iskren”.

Kurt je bio Shannenin treći suprug. Prethodno je bila u braku s Ashleyem Hamiltonom od 1993. do 1994., a za Ricka Salomona bila je udana od 2002. do 2003. godine.

