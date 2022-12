Glumac mnogima poznat po ulozi u poznatoj seriji optužen za spolno zlostavljanje: 'Samo sam je držao za ruku'

Južnokorejski glumac Oh Yeong-su kojeg mnogi pamte po ulozi u seriji Squid Game optužen je za seksualno zlostavljanje. Tužitelji u gradu Suwonu objavili se da je Oh navodno "nedolično dodirivao žene" 2017. godine, piše Guardian. Zbog toga je glumac izbačen iz niza reklama koje financira južnokorejska vlada te neće igrati glavnu ulogu u predstavi u gradu Jeonju na kojoj je radio posljednjih mjeseci.

Navodna glumčeva žrtva podnijela je tužbu u prosincu prošle godine, a slučaj je tužiteljima poslan u veljači. Prijava je odbačena, ali se ona žalila na odluku pa su tužitelji ponovno krenuli s istragom.

- Samo sam je držao za ruku dok smo obilazili jezero. Ispričao sam se jer su rekli da neće dizati buku oko toga, ali to ne znači da priznajem optužbe - rekao je glumac za korejsku televiziju.

Inače, Oh Yeong-su je u kazalištu počeo glumiti 1960-ih, a do sada je, kako sam kaže, nastupio u preko 200 predstava. Kasnije je počeo glumiti u filmu i na televiziji. Svjetsku slavu donijela mu je uloga u seriji Squid Game gdje glumi starca Oh Il-nama, sasvim neočekivanog igrača u jezivoj i smrtonosnoj igri za kojeg se poslije pokazalo i da je jedan od organizatora.

VIDEO Ivana Knoll: Ponosna sam na titulu najseksi navijačice na SP-u