velika glumačka nada

Naša glumica igra uz bok Kate Beckinsale: 'Šerbedžija mi je rekao da odmah tražim inozemnog agenta'

Romina Tonković trenutno snima akcijski film "Canary Black", glumila je u britanskoj seriji "McMafia", danskom filmu "The Guardian Angel", švedskom "Dag for Dag", a nedavno je završila i sa snimanjem filma "Infinity Pool" američke produkcije. Uz to glumi i u kazalištu. Sa samo 28 godina nanizala uspjehe i brojne nagrade o kojima njezini glumački kolege i vršnjaci mogu samo sanjati.