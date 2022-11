Nikad intimnija biografija kraljice Elizabete II. otkriva privatne detalje: Na porodu su je drogirali, a sumnja se da je imala i rak

I baš kad pomislimo da o kraljevskoj obitelji gotovo sve znamo, s obzirom na desetke knjiga izišle tijekom godina koji pokrivaju sve od privatnog života do odnosa unutar obitelji, početkom prosinca stiže još jedna knjiga. "Elizabeth: An Intimate Portrait" ili "Elizabeth: Intimni portret", knjiga je autora Gylesa Brandretha, bivšeg člana Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i "prijatelja" kraljevske obitelji.

Graciozno i osjećajno

Riječ prijatelj je u navodnim znakovima s obzirom na ono što je Brandreth jednom rekao: "Vojvoda mi je pokazivao veliku ljubaznost tijekom 40 godina, ali kraljevska obitelj vam nudi poznanstvo, a ne prijateljstvo, i morate zapamtiti razliku".

Ali ako je tko poznavao pokojnog princa Phillipa i kraljicu Elizabetu II., onda je to, čini se, Brandreth.

Ova intimna, osobna biografija kraljice Elizabete II. priča nam priču o njezinom izvanrednom životu, vladavini i vremenu, iz perspektive koja se razlikuje od bilo koje druge do sada. Gyles Brandreth piše kraljičinu priču iskreno, graciozno i osjećajno, iz pogleda nekoga tko ju je upoznao, razgovarao s njom i vodio evidenciju tih razgovora. Brandreth je dobro poznavao kraljičina muža i također poznaje novog kralja i kraljicu.

Ispričana s autoritetom, osvježavajućom dozom humora i dirljivom iskrenošću s potpuno jedinstvenog gledišta, "Elizabeth: Intimni portret" nezaobilazna je biografija monarha s najduljim stažem u engleskoj povijesti, žene koja je predstavljala ne samo svoj narod, već i stajala kao amblem snage i otpornosti diljem svijeta tijekom svoga dugog života. Elizabeta II. - kakva je zapravo bila? Što ju je učinilo osobom kakva je bila? Pisac koji se najviše približio istini o dugogodišnjim starijim članovima kraljevske obitelji - piše na njegovoj stranici o knjizi.

A s ovom knjigom sada u fokus dolaze kraljičini posljednji dani. U odlomku koji je objavio britanski medij iz nadolazeće knjige piše da se kraljica pomirila sa svojom smrću tjedan dana prije, kada ju je posjetio velečasni dr. Iain Greenshields u Balmoralu.

"Istina je da je Njezino Veličanstvo oduvijek znalo da joj je preostalo vrijeme ograničeno. Prihvatila je to s takvom milošću kakvo ne biste očekivali", piše u knjizi. Vjera joj je bila sve, a ni za čim nije požalila. Također, spominje i glasine koje su kružile da kraljica ima rijedak oblik mijeloma, raka koštane srži, "što bi objasnilo njezin umor, gubitak težine i one 'probleme s pokretljivošću' o kojima su nam često govorili tijekom posljednjih godina njezina života". Ipak, uzrok smrti službeno je bila starost, a Brandreth piše kako je to očekivano s obzirom na to da svi umrli koji su imali više od 80 godina često imaju isti uzrok smrti. Dr. Douglas James Allan Glass koji je radio 30 godina s kraljicom i koji je bio s njom u trenutku smrti, rekao je da su znali što će se dogoditi i da nitko nije bio iznenađen. Podsjetimo, kraljica je umrla 8. rujna ove godine u 97. godini, a slabost je počela pokazivati od kolovoza 2021. godine.

Drogirana na porodu

Osim dana pred smrt, knjiga otkriva još neke pojedinosti iz njihova života. Kad je princ Philip otišao 2017. u mirovinu, on i kraljica ne bi se viđali tjednima, iako su se redovito čuli telefonski. Premda je nekima to bilo čudno, ona je navodno razumjela njegovu želju da ne bude uznemiravan i da živi na svoj način. Međutim, još su se više zbližili nakon proglašenja lockdowna, pa su i nakon otvaranja zajedno putovali u Škotsku, Sandringham te Windsor. Nakon njegove smrti, unatoč velikoj tuzi, osjećala je kršćansku dužnost prema obitelji i zemlji, da pokaže veću snagu. A u opuštanju joj je uvelike pomogla serija "Na dužnosti" snimana od 2012. do 2021., koju je obožavala gledati, a cijela kraljevska obitelj inače uživa gledajući televiziju te im je to najbolji način opuštanja. Još potkraj devedesetih kraljica je bila itekako upućena u tehnologiju i koristila je osobni mobitel kako bi obitelji slala SMS poruke. No, mobiteli nisu bili dopušteni za stolom. Nadalje, kraljičino prvo troje djece, kralj Charles III., princeza Anne i princ Andrew, rođeni su korištenjem sada diskreditiranog oblika poroda poznatog kao Dammerschlaf tijekom kojeg se pacijentice drogiraju kako bi ih se dovelo u stanje amnezije tijekom poroda poznato kao "spavanje u sumrak". Uz to, otkriva se i da kraljica nije nimalo dvojila oko oduzimanja svih kraljevskih titula najdražem sinu, princu Andrewu, nakon kontroverzi zbog Jeffreya Epsteina.

Brandreth se ne boji pisati hrabro, otkrivajući kraljičina osobna razmišljanja o odluci Harryja i Meghan da se presele u SAD i odustanu od svojih dužnosti. Bio je osoba od povjerenja vojvode od Edinburgha i dobro je poznavao kraljicu, stoga istinitost detalja koje iznosi u knjizi nije upitna.

VIDEO>>Kralj Charles zabranio kuharima da spremaju jedno od omiljenih jela Kate Middleton, a ovo je razlog za taj potez