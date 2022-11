Gile iz Električnog orgazma: 'Ono što ćemo napraviti u Zagrebu nismo napravili 40 godina'

„Više puta sam naglašavao da su za nas u jednoj godini dva koncerta malo važnija od svih ostalih drugih, a to su Zagreb i Beograd“, rekao je gitarist, pjevač i jedan od osnivača Električnog orgazma, Srđan Gojković - Gile uoči koncerta u zagrebačkoj Tvornici Kulture u kojoj će obilježiti 40. godišnjicu od objave albuma 'Lišće prekriva Lisabon'. U razgovoru za TOP RADIO, Gile je pričao o glazbenom repertoaru s kojim će nastupiti pred publikom te je otkrio da će ovaj koncert biti poseban po tome što će biti sniman za live album ovog poznatog rock and roll benda i to ponovno po drugi puta pred zagrebačkom publikom.

Ni godina dana nije prošla od zadnjeg koncerta Električnog orgazma u Zagrebu. Frontmen benda ne skriva povezanost koju imaju sa zagrebačkom publikom. „Ta veza između Električnog orgazma i Zagreba...prvi koncert benda bio je u Beogradu, a odmah drugi je bio u Zagrebu“, rekao je Gile te dodao kako su već poslije prvog nastupa u Zagrebu dobili poziv da sviraju u kultnom zagrebačkom klubu 'Lapidarij'.

Foto: Promo

„To je već bio početak ljeta osamdesete, ako se ne varam. Već od tada smo, što bi rekli, kliknuli mi i zagrebačka publika i to traje već skoro 43 godine. To se nije mnogo promijenilo. Više puta sam naglašavao da su za nas u jednoj godini dva koncerta malo važnija od svih ostalih drugih, a to su Zagreb i Beograd. Ni to se nije promijenilo i imamo i privatno puno prijatelja u Zagrebu što nas dodatno veže za taj grad tako da se jako radujemo ovom koncertu“, rekao je poznati roker.

Gile je istaknuo da u nadolazećem zagrebačkom koncertu popularni bend neće svirati samo pjesme s albuma 'Lišće prekriva Lisabon' te je otkrio: „Skoro pola albuma ćemo svirati što nismo radili 40 godina i koncert će trajati preko dva sata. (...) Koncert počinje s programom 'Lišće prekriva Lisabon', a onda poslije toga, naravno, svirat ćemo sve ostale hitove koje ljudi očekuju čuti na našem koncertu.“

O tome koju pjesmu s albuma 'Lišće prekriva Lisabon' ljudi najviše vole, Gojković je istaknuo 'Dokolicu', 'Leptir', 'Afriku' i 'Pođimo' te dodao: „Taj album nisu obilježili veliki hitovi, on je više kao neka konceptualna priča, konceptualni album – tako da nije bilo velikih hitova na njemu poput 'Debele devojke', 'Kapetan Esid', 'Bejbe ti nisi tu'. To je došlo kasnije, a kao što rekoh, svirat ćemo sve te pjesme, ali ovo je neka malo druga priča. Teško je reći na koju će pjesmu ljudi u Zagrebu najbolje reagirati.“

Gojković je otkrio i neke zanimljivosti vezane uz koncert u zagrebačkoj Tvornici Kulture: „Ovaj koncert će biti još poseban po tome što ga Croatia Records snima za potencijalni live album – i audio i video tako da pozivam ljude da dođu i da svi budu dio cijele te priče koja će biti zabilježena za budućnost baš kao što je te davne 1987. sniman koncert u zagrebačkom 'Kulušiću' koji je poslije postao naš legendarni album 'Braćo i sestre'. Prvi put još od 1987. ponovno sviramo live album u Zagrebu i radujemo se tome.“

Gile je podijelio i par savjeta mladim glazbenicima koji su na početku svog karijernog puta, međutim, istaknuo je kako 'nema tu nekog posebnog recepta'. „Kao što se ni mi nismo tada nadali niti smo razmišljali da će trajati ovoliko, mislim da je to najbolja strategija - da čovjek da najbolje što može u svakom pojedinačnom trenutku i onda te neke druge stvari dođu same po sebi. Bend prije svega treba biti vjeran svojoj umjetničkoj viziji i treba pokušati ustrajati u tome i onda ako postoji nekakva vrijednost, publika bi to sigurno trebala prepoznati“, poručio je Gojković.

„The Rolling Stonesi“ uzor su ovom legendarnom rokeru, ali nisu jedini: „To je meni esencijalni rock and roll bend. Još sam kao klinac, od kada sam kupio prvu singlicu Stonesa 'Angie' pa do danas imao totalno povezivanje s njihovom estetikom, s tekstovima, glazbom, imidžom. To je nešto što čovjek riječima ne može objasniti - kao što ti neka vrsta hrane odgovara i super ti je, a neku drugu ne voliš. Tako je isto s tim muzičkim ukusom. Moje rock and roll Sveto Trojstvo su – John Lennon, Bob Dylan i Keith Richards. Ta tri autora i dva benda – 'Beatlesi', 'Stonesi' i Bob Dylan su najviše utjecali na mene još od najranijeg djetinjstva (...).“

VIDEO Dramatične scene sa snimanja filma u Zagrebu, sudarili se tramvaj i automobil