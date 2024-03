Frano Ridjan: 'Često u šali kažem da sam rođen opušten'

Frano Ridjan voditelj je koji je zanat ispekao tijekom 16 godina rada na HRT-u. Upoznali smo ga još kao tinejdžera u emisiji "Parlaonica", a od 2019. na Novoj TV vodi zabavne emisije. Posljednjih sezona gledali smo ga uz Igora Mešina u "Supertalentu", a od ove godine zaštitno je lice čak dva projekta. Odnedavno je voditelj i novog kviza "Joker", koji se polako probija do gledatelja. Na Novoj TV krenuo je i novi kviz "Tko to tamo pjeva", a njega također vodi Ridjan.

Na Novoj TV nedavno je počelo emitiranje kviza "Joker". Kako ste zadovoljni prvim reakcijama publike i kritike?

Jako sam zadovoljan. To je prvi kviz na Novoj TV i svima je stalo da se našoj publici svidi. Reakcije samih natjecatelja su sjajne, ljubitelji kvizova nas još oprezno istražuju i proučavaju pravila. Vjerujem da će im "Joker" kroz neko vrijeme postati neizostavni dio tv zabave.

Što mislite o ovom formatu kviza, za razliku od nekih drugih kvizova, u njemu ima i pjesme i zabave?

Rekao bih da je lepršaviji nego ostali kvizovi i da izlazi iz okvira do sada poznatih formata. Očekujem da se još više rasplamsa atmosfera u idućim sezonama.

Kakva je bila atmosfera na snimanju, je li i vama trebalo vremena da se opustite?

Meni nije trebalo puno, a ekipa na snimanju je pozitivnu energiju upila i prenijela na svih 60 epizoda koliko smo pripremili za naše gledatelje. Kako u šali volim reći, ja sam rođen opušten i imam cijeli život da se uštogljim, ali nikako da to dođe.

Zanimljivo je i da se u ovom kvizu, osim vas, čuje i glas kolegice Katarine Moškatelo. Kako vam se čini taj koncept, kako surađujete s njom?

Meni je taj koncept s tzv. sidekickom (odnosno partnerom sa strane) sjajan. Veseli me istražiti sve opcije koje možemo po licenci ponuditi. Zasad smo Katarina i ja razvili jedan odnos u kojem znamo da se smijemo šaliti i na moj i na njen račun. Bitno da nema povreda.

U prvoj emisiji rekli ste da ste tražili da vam ne jave u slušalice je li odgovor točan ili ne. Je li to zato što se ne biste mogli suzdržati da ne pomognete natjecatelju?

Apsolutno. Pa tko normalan ne želi pomagati drugom ljudskom biću? Jedini je problem što po nekim pravilima i profesionalnim standardima to nije u redu jer bi onda svatko, bez obzira na znanje, smatrao da mu trebam pomagati. Bolje je ovako.

Što mislite kako biste vi prošli kao natjecatelj "Jokera"?

Solidno. Ovisno o tome kakav bi me set pitanja pogodio, mislim da bi iznos bio sigurno u rangu od 0 do 15.000, haha.

Kako ste se pripremali za vođenje ovog kviza? Jeste li gledali i originalnu verziju "Jokera" ili druge kvizove?

Trčao sam 20 kilometara svaki dan, radio po 400 trbušnjaka, proučavao ostale kviz formate. Nakon toga bih se probudio i otišao na snimanje. Gledao sam kolege iz ostalih zemalja, ali su kulturološke razlike tolike da sam morao jednostavno preuzeti ulogu domaćina na hrvatski način.

Na Novoj TV krenuo je i novi kviz ''Tko to tamo pjeva?'' O čemu se radi?

''Tko to tamo pjeva?'' je potpuno novi show na malim ekranima koji nudi odličnu zabavu i smijeh, a također sa sobom nosi i dozu uzbuđenja i neizvjesnosti. U svakoj emisiji natječe se jedan natjecatelj koji između devet tajnih glasova, osoba koje predstavljamo samo po njihovom zanimanju, mora detektirati tko od njih dobro pjeva, a tko ne. Parola ovog showa je ''dobro je loše, a loše je dobro'', stoga eliminiranjem loših pjevača natjecatelj osvaja određene novčane odnose, a kao produžena ruka tu su naši stalni panelisti - Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski, Goran Vinčić, kao i gostujući panelist u svakoj emisiji, također osoba iz javnog života. Hoće li njihovi komentari i sugestije biti natjecateljima od pomoći, u to će se gledatelji tek morati uvjeriti.

Kakva je atmosfera na snimanjima?

Snimamo punom parom i mogu vam reći da je atmosfera zaista fantastična! Koncept obiluje glazbom, humorom i zabavom, pa sam uvjeren da će ovo biti show koji će osvojiti sve generacije. Naši natjecatelji su iznimno zanimljivi, a mi se trudimo pružiti im srdačnu dobrodošlicu kako bi što brže zaboravili na tremu i opustili se. Uz to, radna ekipa je nevjerojatno predana i profesionalna, što osigurava glatko odvijanje produkcije i vrhunsku kvalitetu svake epizode.

Zanimljivo je da je vaše prvo voditeljsko iskustvo bilo kada ste u trećem razredu osnovne vodili u razredu "Kolo sreće"? Dakle, već tada ste znali da vas zanimaju kvizovi i vođenje?

Nije to imalo veze sa zanimanjem za kvizove. To je bila najpopularnija emisija u ono vrijeme i ja sam jedini htio biti voditelj. Ostali su mislili da će zaraditi neke iznose.

Na Radio Trogiru ste počeli raditi već kao 16-godišnjak. Kako ste se tada snašli u eteru?

Bilo je to predivno iskustvo. Zahvaljujem Vilku Stojanu, profesoru povijesti, koji je pitao moju profesoricu iz hrvatskog, prof. Aljinović, koga bi preporučila da ga zamijeni u sportskoj emisiji svaki drugi tjedan. Nekoliko emisija kasnije, počeo sam voditi kontakt program i nisam stao od onda.

Na televiziji smo vas prvi put vidjeli u "Parlaonici"? Po čemu pamtite tu emisiju?

Po jedinstvenoj slobodnoj vrsti razgovora, koji je omogućavao i tjerao mlade ljude iz cijele zemlje da nauče formirati mišljenje i argumentirano ga braniti bez obzira na to što se to nije moralo nasušno slagati s njihovim stavovima. Nikada neću zaboraviti našu temu o TV sapunicama kada sam završio u ekipi koja je branila tezu da su one potrebne i zabavne.

Kao natjecatelj sudjelovali ste u showovima "Zvijezde pjevaju" i "Ples sa zvijezdama". Kako vam je bilo, jeste li bolji u plesu ili pjevanju?

S obzirom na rezultat, bolji sam u plesanju. Pjevanje je onomad bilo radna obaveza, pa nisam imao dovoljan poticaj jer u pjevanju nisam baš nikada uživao. Sada malo i žalim što nisam više ulagao u razvoj svojih pjevačkih sposobnosti. Ples mi je oduvijek puno draži, iako standardni i latinoamerički plesovi imaju previše pravila koja nas instinktivne plesače pomalo sputavaju. U oba showa mi je bilo zahtjevno, iako je pjevanje iziskivalo puno manje fizičkog napora naspram "Plesa sa zvijezdama".

Godinama ste moderator na utakmicama nogometne i rukometne reprezentacije. Sigurno je i tu bilo puno anegdota, koje biste izdvojili?

Meni najdraža s posljednjeg Svjetskog prvenstva, kada je Neymar zabio za Brazil. Meni stiže mail od Fife da ispunim podatke za povratak kući. Ispišem ja sve, tužan, ostalo mi upisati još broj kreditne kartice, odradim i to i trebam stisnuti potvrdu, kad viču oni meni gol za Hrvatsku. Pale mi mikrofon ja vičem goooooooooool, Peeetkoviiiić. Svi oko mene izbezumljeni, a ja šaljem mail - još ne idem kući.

U braku ste sedam godina, a suprugu ste zaprosili flash mobom na Zrinjevcu. Kako ste došli na ideju za tim, jeste li se bojali da će vas odbiti?

Jadna je toliko dugo čekala da je to bio jedini način da je dovoljno prevarim i napravim to kada je najmanje očekivala. Svi su znali osim nje, ali sam ja nju uvjerio da mi u stvari organiziramo proslavu mog rođendana. To je jedini put u životu da sam neku tajnu toliko dugo uspio zadržati da se sam ne odam. Nisam se bojao odbijanja, jer to je na kraju pravo svake dame da odluči želi li svoj život provesti s nekim. Da me odbila, bio bih tužan, ne zbog odbijanja, nego zato što je ona sjajna osoba.

Tko je od vas dvoje romantičniji?

Nekako si tumačim da sam tu ipak ja po nekim starim uzusima taj koji treba biti romantičan. Meni to tako paše. Žena se u društvu muškarca mora osjećati zaštićeno, ugodno, veselo, sigurno i prije svega posebno. Svaka žena uistinu je posebna i ne sviđa mi se ovaj novi način tumačenja muško-ženskih odnosa u kojem žena sama mora oblačiti kaput, sama sjedati na svoj stolac u restoranu, sama se penjati na nesigurna mjesta bez pružene muške ruke. Ne vidim kako to umanjuje snagu i omalovažava žene. Meni je to osnovni dio pristojnosti. Što da vam kažem, zastario neki tip.

Gledaju li vas vaši sinovi na televiziji, što kažu i mislite li da bi vas oni mogli jednog dana naslijediti u medijima?

Trudim se da to bude što rjeđe jer je tata obično prekasno navečer na televiziji, ali ih rado odvedem na snimanje jer to duže pamte kao drugačije iskustvo. Ja bih da do moje mirovine ja uvijek budem prvo njihov tata, a tek onda onaj s televizije kojeg nema.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Kako se najbolje opuštate?

Ja vam uvijek imam slobodnog vremena, iako se to ne osjeti svaki dan. Najbolje se opuštam kada sam kod kuće i gledam svoje sinove kako se igraju dok pripremamo večeru i čekamo mamu s posla.

Imate li neke neostvarene želje ili najave za buduće projekte?

Neostvarena želja postoji, kada se ostvari, odmah vam dojavim.

