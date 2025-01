FOTO Nakon drame oko otvorenog braka, suprug Blanke Vlašić otkrio je gdje provodi početak godine

Jedan od događaja koji je izazvao najviše reakcija na domaćoj sceni prošle godine svakako je priznanje belgijskog novinara Rubena Van Guchta (38) da sa suprugom, našom proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić (41), prakticira otvoreni brak. Iz tog razloga njih dvoje posljednjih su mjeseci pod povećalom javnosti, koja im prati svaki korak. Van Gucht se sada oglasio na svom Instagram profilu i pokazao gdje provodi prve tjedne 2025. godine.

Prema svemu sudeći, 38-godišnjak se trenutno nalazi daleko od Splita i Hrvatske. U pričama je podijelio bajkovite jutarnje kadrove iz vlastite domovine. Dok prve zrake sunca kupaju vodenu površinu, u pozadini simbolično svira pjesma Leonarda Cohena "In My Secret Life". Na dnu je napisao "Dobro jutro". Fotografiju zimske idile pogledajte u nastavku.

Inače, krajem prosinca Ruben je podijelio niz fotografija kojima je pokazao kako i s kim provodi blagdane. "Kad se snimanje emisije pretvori u prijateljstvo. Samo ljubav. Divno društvo, divni ljudi", napisao je pored fotografija. Iako za Božić po svemu sudeći nije došao u Split, Ruben i dalje nosi vjenčani prsten. Njegova prijateljica, za koju su belgijski mediji špekulirali da mu je i više od toga, spisateljica Charlotte van Looy također je objavila niz fotografija koje su svojevrsna retrospektiva 2024. godine, a na njima je i Ruben. Charlotte često objavljuje fotografije s Rubenom.

Podsjetimo, Ruben je u detalje odnosa s Blankom, o kojem su ranije iznosili malo detalja, iznio tijekom gostovanja u jednoj emisiji. Van Gucht je gostovao u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom.

Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja, prenosi nieuwsblad.be. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. O otvorenoj se vezi oglasila i Rubenova majka. - Ti odnosi: to nije moja ideja, ali život je prekratak da bismo vodili beskrajne rasprave o tome. Uzimamo to takvo kakvo jest - kazala je ona tada.

