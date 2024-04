FOTO Melania opet ne da ruku Trumpu, stručnjakinja za govor tijela: 'On je korov, a ona ukrasna biljka...'

Supruga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melania Trump, šuška se - ili nije očekivala ili je izbjegavala poziv svog supruga da se drže za ruke tijekom njihova zajedničkog pojavljivanja na jednom događanju, tvrdi stručnjak za govor tijela za britanski Mirror. Bivši američki predsjednik stigao je u pratnji supruge na događanje koje su organizirali milijarder John Paulson i njegova zaručnica Alina de Almeida u njihovu domu u Palm Beachu na Floridi.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James komentirala je bivši predsjednički par te je sugerirala da Melania izgleda poput "dotjerane biljke", dok je trump podsjeća na "korov koji obično raste uz cestu." "Da je Melania biljka, bila bi poput biljke iz topiary parka - dotjerana, manikirana i bez ijednog pokreta, izraza lica i kose koja stoji na svome mjestu. Njezin bi suprug ipak bio više poput korova: dominantan, razbarušen i teško ga je maknuti nakon što se negdje ukorijeni", komentirala je Judi James za Mirror.

Stručnjakinja je također zapazila kontrast kad je u pitanju njihov govor tijela. Primijetila je, kako kaže, neke "nezgodne trenutke" kojih je "uvijek bilo" kad su njih dvoje u pitanju. "Trump joj voli šaptati na uho i čini se da cijeni to njihovo neobično razmjenjivanje nježnosti, dok Melania s druge strane više drži do elegancije te će čak i odbiti Trumpovu pruženu ruku, kao što smo to i u prošlosti često viđali", dodala je.

VEZANI ČLANCI:

Primijetila je i da je Trump ponovno tražio Melaniju da ga primi za ruku, na što je ona, čini se, odgovorila s malim zakašnjenjem. "Melania se smiješi i pozira poput prve dame s gostima, dok se Trump naginje preko njih i pokušava se našaliti", objašnjava stručnjakinja za govor tijela.

"Prilikom Melanijina dolaska, njezin izraz lica izgleda prilično bijesno, a kad joj je Donald pružio ruku kako bi uhvatio njezinu, što izgleda kao naglašena gesta ‘najave‘, njezina je ruka u džepu te mu je pruža s odgodom. To sugerira da ili nije očekivala držanje za ruku koje je uslijedilo ili ga možda radije izbjegava", dodaje ona.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku