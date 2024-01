FOTO Mama Sandre Perković zablistala na vjenčanju: Dotjerala se u dugoj haljini s kristalima

Uspješna atletičarka Sandra Perković udala se na Silvestrovo za svojeg dugogodišnjeg emotivnog partnera i atletskog trenera Edisa Elkasevića. Mladenci su imali gradsko vjenčanje u blizini hotela Esplanade, a nakon što su rekli jedno drugom 'da' otišli su u spomenuti hotel i pozirati za lijepe uspomene.

Dok joj se dojmovi još uvijek sliježu na društvenoj mreži Instagram ne prestaje objavljivati fotografije i dirljive trenutke s vjenčanja, a objavila je dvije žene koje su joj najveća podrška. Riječ je o vjenčanoj kumi atletičarki Valentini Mužarić i samozatajnom majkom Vesnom koju nemamo često priliku vidjeti. - One - napisala je uz fotografiju te je dodala: - Cijeli moj život - napisala je Sandra, inače rekorderka u bacanju diska, dvostruka olimpijska i svjetska te šesterostruka europska prvakinja koja je promijenila svoje prezime te uzela suprugovo - Elkasević.

- "Kako ste divne, lijepe i kako se vidi da se volite", "Predivne!" - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografije. Prije te, podijelila je i fotografiju svojeg i Edisova prvog romantičnog plesa, uz pjesmu Ed Sheerana na kojoj se savršeno vidi njezina bujna i raskošna vjenčanica. Nakon večere presvukla se u još jednu vjenčanicu - inače onu Matije Vuice, a pokazala je i predivnu salu, inače umjetničku galeriju Lauba u kojoj je održano vjenčanje za pamćenje.

Podsjetimo, Večernji list ekskluzivno je prvi donio vijest o vjenčanju Sandre Perković, sada Elkasević i Edisa Elkasevića. Izvor blizak atletičarki otkrio nam je kako će se vjenčati točno na Silvestrovo, odnosno 31. prosinca 2023. godine. - Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja - kazao je Izvor, iako je Sandra na kraju odjenula vjenčanicu Matije Vuice.

– Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera.

– Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra te dodala kako je izabrala vjenčanicu uz pomoć svoje prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović koja je nedavno rodila.

