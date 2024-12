FOTO Kći Zdravka Čolića pokazala kako uživa u Hrvatskoj, probala je i popularne Dubai fritule

Una Čolić, 23-godišnja kći poznatog pjevača Zdravka Čolića, privlači veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje svoj sadržaj. Nedavno je na Instagramu podijelila galeriju fotografija iz Hrvatske i oduševila svojih gotovo 40 tisuća pratitelja. Naime, Una je uživala u čarima zagrebačkog Adventa, ali i prelijepe hrvatske obale pa je dio fotografija snimljen u Rovinju i Opatiji. Pritom je odsjela u najluksuznijim hotelima, iz čijih soba je snimala gradske panorame, i probala popularne Dubai fritule.

Njezin otac krajem studenog nastupao je u riječkoj Dvorani mladosti, a izgleda kako je sa sobom u pratnji imao i svoju mezimicu koja je dio njegovog nastupa podijelila u pričama na Instagramu. Uninu najnoviju objavu iz Hrvatske, kao i reakcije u komentarima možete pogledati na poveznici ispod.

Podsjetimo, Una je prošlog ljeta objavila fotografiju u toplesu i tako privukla pažnju. Čolina kći skinula je gornji dio kupaćeg kostima, a u prvom planu je bila njena pozadina. Kćer Zdravka Čolića na Instagramu prati preko 47 tisuća ljudi, od kojih često prima pozitivne komentare i komplimente na račun izgleda i raskošnog životnog stila:

"Una, ti si ikona, pošalji mi tu fotografiju", "Ona odiše pozitivnim vibracijama", "Ista tata, lijepa je" - pisali su pored jedne fotografije oduševljeni obožavatelji. Povodom mezimičinih atraktivnih izdanja za medije se nedavno oglasio i popularni Čolić: - Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - osvrnuo se bosanskohercegovački pjevač te kćerkino drugačije ponašanje objasnio modernim vremenima i generacijskim jazom.

Inače, Una ljeti često postavlja slike s različitih destinacija diljem Jadrana. Prošle godine fanovi su je mogli vidjeti u Crnoj Gori, Grčkoj, a prije toga pohvalila se fotografijama s Hvara gdje je u crvenom kupaćem kostimu pozirala na palubi broda. Blogerica često odmara u Hrvatskoj. Tako je bilo i prije dvije godine kada je dijelila fotografije iz Opatije.

