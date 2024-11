FOTO Ivana Knoll grudi jedva prekrila kožnim remenom, a slikala se i s poznatim DJ-em: 'Kakav vikend'

Naša poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll na svojim društvenim mrežama često voli počastiti pratitelje izazovnim izdanjima. Knoll već neko vrijeme živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje gradi glazbenu karijeru. Ovaj vikend posjetila je Electric Daisy Carnival (EDC), festival elektronske glazbe koji se održava u Orlandu na Floridi, a ponovno je najviše pažnje privukla njena odvažna modna kombinacija.

Naime, atraktivna Ivana u visokim crnim čizmama i tajicama istaknula je vitke noge, dok je bujne grudi jedva obuzdala kožnim remenima. - Kakav vikend - napisala je u opisu galerije fotografija objavljene na Instagramu i zaradila bezbroj pozitivnih reakcija njenih mnogobrojnih fanova. - "Izgledaš tako dobro", "Tako si lijepa, seksi i izazovna u crnoj odjeći", "Jedna jedina", "Prekrasna kao i uvijek", "Prelijepa", "Atraktivna" - nižu se komplimenti na račun Knoll. Njezin outfit možete pogledati u naslovnoj galeriji i na poveznici ispod.

Ivana je ovu priliku iskoristila kako bi se fotografirala s nekim kolegama iz industrije. Prvog dana festivala napravila je selfi s planetarno popularnim brazilskim DJ-em Lukasom Ruizom, poznatijim pod umjetničkim pseudonimom Vintage Couture. U posljednjoj objavi ima dvije slike, s jednim od braće Martinez te DJ-jem kreativnog imena I Hate Models.

Podsjetimo, prije par tjedana Ivana je zablistala i u Nizozemskoj. Pozirala je u sportskom izdanju koje se sastojalo od crnih tajica i kratke dekoltirane majice, u kojoj se istaknuo i Ivanin nikad tanji struk. "Amsterdam, do sljedećeg puta", napisala je u opisu objave, a pratitelji su joj uputili brojne pohvale. "Jednostavno prelijepa" "Najseksepilnija ljepotica", "Wow", "Ona je umjetnost", "Ti od jednostavne odjeće napraviš kao da vrijedi milijun dolara", nizali su se komentari.

Knoll često pokazuje svoja vruća izdanja, a nedavno je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u neobičnoj modnoj kombinaciji i to na parkiralištu. Obline je 'upakirala' kožnim remenima, ispod kojih se naziralo donje rublje. "Ugasite svjetla", napisala je u opisu nove objave. Osim atributa, istaknula je i svoje istrenirane trbušne mišiće, a na licu je nosila tamni make-up. U komentarima su se odmah krenuli nizati komplimenti: 'Prekrasna si kao i uvijek', 'Sve manje garderobe, ali i to je ok', Divna si, zavodiš me'...

Ivana u zadnje vrijeme nema sreće. Ivana se prije nešto više od dva mjeseca provodila na popularnoj mediteranskoj destinaciji, grčkom otoku Mikonosu i svakodnevno na društvenim mrežama objavljivala fotografije i snimke na kojima uživa. A onda je otkrila da joj se dogodila nevolja. Naime, Ivana se putem Instagram storyja oglasila u kolicima i fotografirala se ispred jedne lokalne ambulante gdje je obavila rendgenski pregled desne noge.

Snimke su pokazale slomljenu kost, a na sljedećoj fotografiji Ivana se ''pohvalila'' da je dobila ortopedsku čizmu i štake. Zatim je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako joj je lice otečeno i rekla je da je bila na operaciji sinusa i da je sve prošlo u redu te se zahvalila svima na riječima podrške. U sljedećem Instagram storyju je objasnila kako je iza nje teško razdoblje. - Slomljena noga, dvije operacije, otkazala sam turneju. Možda me Bog usporava jer nisam stala posljednjih šest godina. Otvorila sam oči i shvatila što me sve okružuje, a čega nisam bila svjesna u žurbi. Dobila sam sve odgovore, vidjela sam najgore u ljudima oko sebe, sve lažne prijatelje i partnere, i mičem sve to smeće iz svog života - napisala je Knoll u objavi.

