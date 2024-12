FOTO Bivša pobjednica MasterChefa drastično promijenila imidž, pogledajte kako danas izgleda

Maja Šabić, pobjednica MasterChefa 2022., rijetko se oglašava na društvenim mrežama, no njezina mlađa kolegica iz showa, Gaia Zec, nedavno je otkrila zanimljivu novost. Maja je odlučila drastično promijeniti svoj izgled, preobrazivši svoju crnu kosu u plavu. Dvije kuharice zajedno su se fotografirale na jednom kulinarskom događaju.

Foto: Instagram

Za Maju, sudjelovanje u showu bilo je prekretnica koja joj je potpuno promijenila život. Ostavila je karijeru u ekonomiji kako bi se u potpunosti posvetila slastičarstvu. Iskustvo u MasterChefu, kako kaže, ne može se usporediti ni sa čim drugim, a ono što gledatelji vide na malim ekranima samo je djelić svega kroz što natjecatelji prolaze. "Emisija traje sat i nešto, a mi smo u studiju od jutra do navečer po cijele dane, jako puno toga događa se iza kamere, to je samo vrh sante, što se kaže", otkrila je Maja jednom za IN magazin.

Podsjetimo, kada je pobijedila Maja je rekla da je finale bilo užasno naporno.

"Znači osjećaj je nestvaran, trebam prespavati. Mislim svjesna sam da sam osvojila MasterChef, ali to je takav sad ringišpil emocija u meni da baš trebam prespavati. Finale je bilo užasno naporno, žiri nam je jako dignuo ljestvicu, slobodno mogu reći već na početku showa, a zadnja tri četiri izazova su nas dobro pripremili za ovo što nas je danas čekalo", rekla je tada,

