Finalni tjedan Bipa fashion.hr-a oduševio poznate ljubitelje mode

Večer prepuna emocija obilježila je veliko slavlje 30. jubilarnog Bipa FASHION.HR-a. Najpoznatija dizajnerska imena, ljubitelji mode i brojni gosti proslavili su posebno garden izdanje tjedna mode koji slavi dva desetljeća rada. Finale donosi revije tri poznata modna branda kao završnicu sezone o kojoj će se još dugo pričati. Romantični park skulptura, uz live nastup banda koji je pratio revije, bio je savršena kulisa za ljetne kolekcije tri poznata imena: BiteMyStyle by Zoran Aragović, Ivica Skoko i Marina Design. Dugoočekivanu proslavu u Gliptoteci popratile su brojne poznate osobe i zaljubljenici u modu: Nevena Rendeli, Nika Turković, Filip Dizdar, Ivana Kovač, Ankica Dobrić, Tihana Harapin Zalepugin, Mia Dimšić, Lara Antić, Borna Kotromanić te brojni drugi.

Večer je otvorila revija omiljenog branda poznatih Hrvatica, BiteMyStyle by Zoran Aragović. Svojom cruise kolekcijom Sea la vie Aragović najavljuje bezbrižno, šareno, zaigrano ljeto koje donosi tri kolorističke teme. Prva je ona u pastelnim, zemljanim tonovima prošarana zlatnim i srebrnim detaljima, druga je klasična mornarska priča u kojoj su korišteni motivi sidra, jedrenjaka u kombinaciji s prugicama u plavoj, bijeloj i crvenoj boji. Treća tema je ono po čemu je Aragović zapravo prepoznatljiv, a to su njegove neobične kombinacije uzoraka i boja u nešto jačem koloritu. Poigravanje formom i spajanje kontrasta je i dalje prisutno pa tako dizajner kombinira uske pencil suknje s vrlo voluminoznim bluzama naglašenih rukava ili pak lepršave suknje ukrašene trakama i aplikacijama s pamučnim majicama zanimljivog natpisa. Uz neizostavne midi i maxi suknje i haljine branda BiteMyStyle, u cruise kolekciji su prisutni i kupaći kostimi koje dizajner kombinira s mrežastim kaftanima. Finalni touch daju i unikatne slamnate torbe koje se koloristički savršeno uklapaju u priču.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.07.2020., Zagreb - Druga vecer 30. izdanja BIPA Fashion.hr odrzana u Gliptoteci HAZU-a. Modna revija BiteMyStyle by Zoran Aragovic. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Svoju dizajnersku viziju ljeta prikazala je Marina Obradović s brandom Marina Design. Dok Bipa FASHION.HR slavi 30 sezona, Marina slavi 20 godina rada. Slavljeničkom kolekcijom Marina je dala hommage dosadašnjim kolekcijama, ali na potpuno novi način. Koloritom minimalistička kolekcija s naglaskom na crnu, bijelu, bež i platinasto zlatnu, postiže maksimalan efekt odabirom krojeva i materijala. Evocirajući inspiraciju prošlih kolekcija, Marina uspješno spaja davne ideje u novu promišljenu kolekciju. Obuhvatiti sve ideje u jedno cjelinu dizajnerici je bio i izazov i motivacija, te na kraju donio cjelovitu kolekciju dotjeranu i stiliziranu do kraja.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.07.2020., Zagreb - Druga vecer 30. izdanja BIPA Fashion.hr odrzana u Gliptoteci HAZU-a. Modna revija MarinaDesign. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Beskrajno romantičnu kolekciju predstavio je dizajner Ivica Skoko i oduševio publiku kolekcijom koja kao i uvijek ima puno ručnog rada te na najbolji način glorificira žensku ljepotu. Nova kolekcija spoj je haljina koje prate siluetu i raskošnih krinolina u bež, puderastim i nešto zagasitijim tonovima. Romantične haljine od čipke dobile su i neobične ukrase koji se savršeno uklapaju u romantičnu viziju Skokine glamurozne i ženstvene heroine. Neočekivani detalj kolekcije svakako su vezane trake od konjske dlake, koje su upotpunile gornje dijelove haljina kreiranih za crveni tepih, od kojih su neke gotovo u potpunosti ručno rađene. Bila je ovo jedna posebna couture priča, koja je emotivnim defileom uz pjesmu Nocturno nezaboravnog Olivera Dragojevića zatvorila ovo posebno garden izdanje Bipa FASHION.HR-a.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.07.2020., Zagreb - Druga vecer 30. izdanja BIPA Fashion.hr odrzana u Gliptoteci HAZU-a. Modna revija Ivice Skoke. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Uz modne revije najistaknutijih hrvatskih dizajnera ove jubilarne sezone, program Bipa FASHION.HR-a okupio je ključna imena modne scene koja su obilježili protekla dva desetljeća. Na samom početku, u ožujku, održana je izložba From Backstage To Runway by Zvonimir Ferina otkrivši misteriozni svijet backstagea, emocije i atmosferu koja vlada u backstage dok nastaje prava modna čarolija. Program tjedna mode nastavio se proteklog četvrtka razgovorima o modi FASHION TALKS, a finalno slavlje u idiličnoj atmosferi u Gliptoteci proteklo je uz snažne poruke dizajnera na pisti i emotivne trenutke uz modne revije koje će obilježiti ovo ljeto. Modne kolekcije, poruke o budućnosti hrvatske modne scene te najave nekih novih trendova obilježile su veliki jubilej Bipa FASHION.HR-a.