Filipinka Chriztel o životu u Hrvatskoj: Jezik mi je bio najveći problem, a Jadran me podsjetio na Filipine

književna preporuka miljenka jergovića

Teško je prevoditi Fosseovu pjesničku jednostavnost, a u Radošu Kosoviću dobio je savršenog interpretatora

Umjetnost, pa tako ni poezija, nije sluškinja vjere. Postane li to, prestaje biti umjetnost. U svakome velikim djelu religijskog nadahnuća, od Bacha do Arva Pärta, od pučkih uskršnjih napjeva do Stevana Mokranjca, od Biblije do Jona Fossea, religijski i estetski razlozi sretno su se susreli, tako da jedan nije stariji od drugog. Pitanje može li ateist ili čak inovjerac biti tvorac velikoga religijskog pa i obrednog artefakta u tom je smislu bespredmetno.