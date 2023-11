Nives Celzijus vraća se na scenu: 'Škoro mi je napravio pjesmu u koju sam se odmah zaljubila'

Atraktivna glumica, pjevačica i influencerica Nives Celzijus konačno nam je predstavila svoj glazbeni povratak s novom pjesmom "Migni, namigni", čiji su autori hitmejkeri Miroslav Škoro i Ivica Plivelić. U novom videospotu seksepilna Nives zamamno pjeva, pleše i peca, a njezini plesni pokreti i šaljiv tekst pjesme zasigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim. "Migni, namigni" bez sumnje će postati ovogodišnja himna svih ljubitelja veselja i dobre zabave.

Nakon pune četiri godine snimili ste novu pjesmu "Migni, namigni". Zašto je došlo do tolike pauze, je li razlog glumačka i televizijska karijera?

Moram priznati da mi to nije bila namjera, ali vrijeme je proletjelo. Prvo nas je pandemija sve nekako zaustavila u stvaranju, a potom su mi se počeli nizati projekti poput "TLZP-a", "Masked singera", glumačkih angažmana u serijama "Bogu iza nogu", "Kumovi", "San snova" i "Aviondžije" pa nisam ni primijetila da je prošlo toliko vremena. Paralelno sam i najnormalnije nastupala na koncertima pa bi nastupima svakako nadomještala tu svoju potrebu za glazbom.

Pjesmu su vam napisali Miroslav Škoro i Ivica Plivelić. Kako je došlo do suradnje s njima?

Ivica me prije gotovo godinu dana kontaktirao i rekao da on i Škoro imaju pjesmu idealnu za mene. Zbog naših zgusnutih rasporeda našli smo se tek nakon nekoliko mjeseci i bila je to ljubav na prvo slušanje. Probudio mi se osjećaj sličan kao kad sam čula "Karanfile". Ta neka bezbrižna pozitiva. Prošlo je potom još nekoliko mjeseci dok smo se uskladili oko sljedećeg termina kad smo snimili pjesmu. I onda još toliko dok sam napokon snimila i spot. No vrijedilo je čekanja.

Spot ste snimali na jednom ribolovnom jezeru, na kojem ste prvi put upecali ribicu. Čujem da vas je to toliko uznemirilo da ste je odmah vratili u jezero, a kapitalac je dodan u animaciji?

Da, nisam očekivala ulov. Za potrebe snimanja spota pecala sam u ribnjaku Melinskog kuta i ulovila ribicu koju sam iste sekunde pustila. Redatelj spota Dario Radusin kapitalca je morao dodati u postprodukciji. A i kako sam starija, postala sam jako osjetljiva na životinjice. Proživljavala sam pravu agoniju sa svojom macom, koja je bila jako bolesna i predviđali su da neće preživjeti. I to me nekako osvijestilo da cijenim život i pazim i na druge životinje.

Spomenuli smo glumačku karijeru. Gledali smo vas u "Kumovima", a sada igrate u seriji "San snova". Zanimljivo je da ste i u toj seriji Nives. Kako vam je bilo glumiti u ovoj seriji i ima li sličnosti između televizijske Nives i vas?

Obožavam "San snova" i to je jedna od serija, uz "Čistu ljubav", koju bih obožavala gledati i da ne glumim u njoj. Fenomenalan je cast, kolektiv za poželjeti. Imam krasnog partnera Petra Baljaka i čast da glumim i učim od Emira Hadžihafizbegovića. A što se uloge Nives tiče, ima tu nekih sličnosti. Osim što obje volimo sportske tipove muškarca, u ljubavi smo izuzetno požrtvovne, brižne i odane.

Jedna ste od naših najpoznatijih influencerica. Vjerujem da vam je inbox zatrpan porukama obožavatelja. Kako se nosite s njima, ima li i onih koji pretjeraju?

Iskreno, nemam previše vremena ni čitati ni odgovarati na poruke. Više komuniciram u samim komentarima, a jednom do dvaput mjesečno odvojim vrijeme da i odgovorim na neke od poruka. No mislim da su se tijekom godina dosta pročistili inboxi i pratitelji, a ostali su uglavnom oni pravi fanovi i kulturni ljudi.

Ima li novosti u vašem ljubavnom životu, postoji li neki novi muškarac?

Nažalost ili nasreću, nema. Vjerojatno još uvijek nisam ni spremna za novog muškarca. Kada budem spremna, sigurno će se pojaviti. A realno, moje kretanje uglavnom se svodi na relaciju kuća – posao i teško da s takvim tempom mogu nekoga upoznati i posvetiti se nekom muškarcu.

Kakav vas muškarac može osvojiti, imate li svoj tip muškarca?

Imam oduvijek svoj idealni tip muškarca kada je vanjština u pitanju. Volim visoke muškarce, sportski građene, tamne kose i očiju i malo oštrijih crta lica, ali s godinama mi se mijenjao ukus kada su u pitanju one puno važnije osobine. Danas volim samozatajne frajere, nježne, skromne, radišne i kreativne, koji dijele interese slične mojima, da vole prirodu, životinje, vikende u krevetu uz filmove i slatkiše i povremeno neka putovanja. I volim muškarce koji imaju alat u kući, neko osnovno znanje i volju da poprave neke, barem one jednostavnije kvarove po kući, a ne da čekaju ženu ili majstora da im promijeni žarulju.

Kakva je Nives privatno? Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Ne volim baš pričati previše o tome da ne pokvarim svoj imidž. Prilično sam jednostavna i pomalo dosadnjikava. Najveća strast mi je čitanje, osobito krimića. Volim šetnje, prirodu, sport, svoje mačkice. I sve više težim preseljenju nekamo u osamu, u neku kućicu u cvijeću, da uzgajam voće i povrće i brinem se o svojim životinjicama.

