Farmer Mijo je razočaran, čak je i zaplakao: Povrijedila me strašno, očekivao sam nešto više

Romantična se putovanja bliže kraju... Jožef i Azra odlučili su posjetiti muzej, a Klara je bez Ante iskoristila priliku da nazove sestru i ispriča joj sve pikanterije o putovanju u Beograd. Ivan i Samanta odlučili su preispitati svoj odnos i zaključili da mogu biti jedino prijatelji. ''Malo si me razočarala'', kazao je Ivan, poručivši da smatra kako Samanta nije na ovo putovanje došla zbog njega nego da iskoristi priliku za izlet, ''Mogao sam odabrati neku drugu curu. Bila je iskrena, a na kraju me preveslala''. ''Nemoj se ljutiti, stvarno nismo kompatibilni'', poručila mu je, ''Bolje bi bilo da sam bila ovdje sa svojim dečkom, ali što je, tu je''.

Miroslav i Gabrijela i dalje uživaju jedno u drugome i odlično se slažu. ''Stvarno sam uživao u svakom trenutku kad smo skupa'', kazao je farmer, poručivši da mu se sviđa što je vesela, iskrena i što ne glumi. Farmer je zbog nje čak uskočio u more u odjeći kako bi joj izvadio školjku koju je vidjela, a ona ga je nagradila poljupcem. Miroslav je otkrio kako je Gabrijela izrazila želju da ponovno dođe na njegovu farmu, a on će je rado ondje dočekati. ''Je li naša veza sad krenula? Hoće li u budućnosti prijeći u nešto više?'' upitao ju je. ''Vjerujem da bi moglo... Ako će se stvari razvijati kao do sada, vjerujem da bi to moglo biti nešto na duže staze, možda za cijeli život'', otkrila mu je.

Mijo i Brankica nakon svađe pokušavaju ostati barem u prijateljskim odnosima. ''Dan je protekao u mojoj šutnji, izbjegavanju razgovora'', poručio je pa čak i pustio suzu. ''Žao mi je što se tako sve završilo''. ''Mislim da te nisam ničim povrijedila, samo sam htjela istinu. Nemoj se ljutiti na mene, ne mogu protiv sebe'', poručila mu je. ''Povrijedila me strašno, očekivao sam nešto više'', dodao je. Na kraju su si pružili ruke, a Brankica je uzviknula: ''Prijatelji!'' I Branko i Smilja uživaju u posljednjoj večeri uz more, a ona je priznala kako joj se na Braču sviđa sve osim njezinog farmera. ''Jesam li te jako razočarala?'' upitala ga je u jednom trenutku.

''Neću ti dati komentar na to pitanje'', poručio joj je pa na izjavama ipak dodao, ''Bilo što da se dogodi, ona je ostala u mom srcu dok sam živ''. Farmer joj je predbacio što mu nije dopustila da joj se približi te da iskreno porazgovaraju. ''Omogućit ću ti sve na svijetu'', Branko je i dalje inzistirao, a Smilja mu je odlučila dati 15 minuta. Vrijeme je da se Jožef i Azra rastanu, a oboje su zaključili da su se jako zbližili. Jožef je poželio da mu se u budućnosti Azra još malo više otvori, a nazdravili su i šampanjcem za ljubav. ''Tužna sam, nedostajat će mi da sam s njim svaki dan'', poručila je Azra, dodavši da u životu nije baš doživjela ovakve romantične geste. Putovanje su završili poljupcem i dobrim osjećajem za zajedničku budućnost.

Budući da je Ranka zaboravila donijeti Stjepanu poklon na početku romantičnog putovanja, odlučila se iskupiti pa mu je pripremila iznenađenje na rastanku. ''Iznenadila me, makar se čovjek kao ja dvoumi je li to iskren poklon'', ipak nije bio posve zadovoljan farmer. I njih dvoje zaključili su kako je njihov odnos prijateljski i da će vrijeme pokazati hoće li biti nešto više, no oboje su bili skeptični. Ante i Klara u Beogradu odlučili su zaključiti svoje putovanje. ''Ja sam očekivala da se bolje upoznamo, što baš nismo... Mislila sam da ćeš mi posvetiti potpunu pažnju, da ću biti kraljica svijeta'', Klara je otkrila kako je razočarana nedostatkom romantike, a smatrala je i da se Ante uopće nije trudio. Farmer je priznao da je od prvog dana znao da će nju voditi na romantično putovanje te su imali takav dogovor, no ipak je dodao: ''Kad su se karte posložile, mislim da nije to to. Nije bilo klika koji je trebao biti. Nadam se da smo ostali dobri prijatelji i to je to''.

Klara je ipak tražila objašnjenje i priznala da ju je povrijedio: ''Ja znam kako izgledam, ja znam kako djelujem. Bilo je nešto, ali ja to ne brojim ako nije emocija u pitanju''. Smilja je Branku dala traženo vrijeme da joj dokaže što osjeća i kako je planira osvojiti. A iako je za nju imao samo najljepše riječi, ona mu je predbacila kako je sve to već čula i nije joj dovoljno. ''Ne vjerujem da me voliš, to si mogao dokazati već milijun puta, Nisi mi pokazao osjećaje, nježnost, ali bez toga da me diraš'', kazala je Smilja pa poručila, ''Što je meni ovo trebalo?!'' ''Zbog nje ako treba dat ću i život, samo da je osvojim'', farmer je nakon svega i dalje tvrdio. ''Nemoj pokvariti i to prijateljstvo što imamo'', zaključila je Smilja kako nema popravka. A kako će izgledati zajednički susret svih parova, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u 'Ljubav je na selu'.

