Ovako su djeca Mustafe Nadarevića dobila svoja nesvakidašnja imena

Pokojni glumac Mustafa Nadarević tri puta se ženio te je imao troje djece – kćeri Nađu i Nanu te sina Ašu. Kći Nana po zanimanju je PR menadžerica i jako je aktivna na Instagramu, na kojem je prati 21 tisuća ljudi.

Od oca je naslijedila smisao za humor, pa je u opisu na profilu napisala: "Jako naporna osoba, don't follow (ne slijedi me)". Nana je nedavno na Instagramu objavila i fotografiju s dečkom Silvijem Pleštinom, a u ruci joj je čaša piva. Pokraj fotografije napisala je "nas troje", a njeni pratitelji prihvatili su šalu, pa su napisali: "Sad kad krenu naslovi žute štampe: Kći Mustafe Nadarevića trudna!"

Foto: Instagram

A Mustafa Nadarević objasnio je jednom prilikom kako su njegova djeca dobila imena:

– Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak.