Evo kako je Ella Dvornik reagirala na svoj nastup u showu

Jedna od najiščekivanijih natjecatelja showa 'Zvijezde pjevaju' zasigurno je bila Ella Dvornik. Prvi nastup odradila je korektno, no u početku ju je malo uhvatila trema, a potom i napadaj smijeha. Publika i žiri su to dobro prihvatili, čak su je i bodrili, a nakon nastupa ona i njen mentor Goran Bošković zaradili su 28 bodova.

Ella se nakon nastupa oglasila na društvenim mrežama gdje se malo našalila na svoj račun.

- Hej samo da vam zahvalim svima na divnim komentarima. Štucala sam j**. Ajd' dočekajte iduću emisiju u njoj ću se podrigivati- napisala je blogerica.

U šalu je uključila i svog supruga Charlesa koji ju je bodrio u publici.

A u komentarima se javio i njezin mentor Goran Bošković:

- Ljudi moji, kraaaaaljica! Molim pljesak za Ellllllllllu!!!! Ja kao mentor mogu samo reći da sam ponosan kako je Ella večeras osvojila vaša srca! Uživajte gledajući nas opet i opet na jubitu kako pucamo od smijeha u pol pjesme. Bejbe I just care for you!

