Emotivni voditelj: Ne želim ti reći hvala jer je to premalo. Ne želim da ovo zvuči patetično

U finalnom izdanju showa "Ples sa zvijezdama" za titulu pobjednika natjecat će se Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec te Frano Ridjan i Gabriela Pilić, a tko će od njih pobijediti doznat ćemo večeras. Tijekom ove sezone parovi su naporno i marljivo vježbali i puno vremena su proveli zajedno i postali su odlični prijatelji. Novu prijateljicu zahvaljujući showu dobio je i voditelj Frano Ridjan i u novoj objavi na Instagramu odlučio se zahvaliti svojoj mentorici Gabrieli Pilić što je imala strpljenja da ga nauči svladati plesne korake koji su mu se do tada činili nemogućim za naučiti.

- Ovo je Gabriela Pilić. Ona i kad čuči, to radi sa stilom. Općenito stoji gracioznije. Onda sam na slici i ja kad su mi rekli da ću plesati s Gabrielom Pilić. Onda jedna naša kao na svim probama, nasmijani i spremni za zafrkanciju, uz puno truda. Dobro, nekad sam zamišljao da ju nosi kugla za rušenje zgrada, ali sada znam da se ona puno češće tako osjećala, iako to nikad nije pokazala. Bila je oslonac, učitelj, prijatelj, docimer, pedagog, teta u vrtiću, psiholog, enolog (i to dobar). Imala je dovoljno hrabrosti u nekim trenucima osloniti se na mene s punim povjerenjem (koje ni ja nisam imao u sebe) Nisam zabrljao, niti ju iznevjerio u nijednom dosadašnjem nastupu. Ona nije zaslužila ispodprosječne izvedbe. I sad smo tu, u velikom finalu Plesa sa zvijezdama - napisao je Frano na Instagramu i otkrio što će ubuduće reći svima koji ga budu pitali po čemu mu je karijera posebna.

- I dok svi pričaju o natjecateljskom karakteru, o pobjedama, ja samo sjedim i smješkam se. Ljudi, ja sam pobijedio svaki put kad me na kraju koreografije Šefka pogledala i nasmiješila se. To je jedino bitno. Kad me jednom u životu budu pitali, po čemu je moja karijera posebna, uvijek ću moći reći, ja sam plesao s Gabrielom Pilić, a vi? Ne želim ti reći hvala jer je to premalo. Ne želim da ovo zvuči patetično jer za time nema potrebe. Ne želim da me pamtiš po ničem drugom doli po našim nedjeljama pred gledateljima i publikom jer smo stvarno razvaljivali. Zahvaljujući prvenstveno tebi, a ja sam se trudio ne odmagati previše. Želim ti samo reći OPROSTI, što na svakoj probi nisam imao snage dati 200% od sebe, koliko si ti davala i prilagođavala sve, da uvijek ispadnem što bolji u našim izvedbama. Dame i gospodo, za vas će posljednji put ove sezone plesati Gabriela i Frano… Pamtite nas po koracima našim, jer mi smo ostavili trag zahvaljujući svima vama. Tata je postao plesač, skoro pa pravi. Zbog Gabi! - emotivno je završio svoju poruku na Instagramu.

Ova objava je njegovu plesnu mentoricu Gabrijelu dovela do suza. - Aaaa partneruuu napunio si mi oči suzama, što smo sve prošliiii, a malo smo i smršavili. Hvala ti na svemu i na svakoj izvedbi koja je uvijek bila kao profi plesni nastup i uživala sam beskrajno. A kako se tek veselim finalu - poručila je Gabi.

