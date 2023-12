Emotivna Prijović nije mogla suspregnuti suze ni na drugom koncertu: 'Što da vam kažem? Tresem se sva'

Zagrebačka Arena je i drugu večer zaredom bila popunjena do zadnjeg mjesta. Spektakl je krenuo čim je regionalna zvijezda Aleksandra Prijović izašla na pozornicu, koja je doslovno planula. "Sinoć je bilo baš dobro, ali ja imam osjećaj da će večeras biti još bolje" - poručila je, a publika joj je uzvratila gromoglasnim pljeskom.



Ni večeras na pozornici nije manjkalo kolega koji su joj došli dati podršku.



Prvi gost na drugom Extra koncertu godine bio je Bojan Vasković iz benda Lexington s kojim je Aleksandra otpjevala duet 'Dođi sebi'. Nakon što je nazdravila s publikom i napravila selfie pridružila joj se i kolegica Milica Todorović. Skupa su otpjevale hit 'Tri čaše', koji je dočekan s oduševljenjem.



Prelijepo mi je ovdje večeras! Hvala vam - poručila je najpopularnija pjevačica u regiji.

Baš kao i večer prije, atmosfera je non stop bila na vrhuncu i prepuna zagrebačka Arena je cijeli koncert pjevala je od riječi do riječi s Aleksandrom.

Ja ne moram ni pjevati pored vas večeras - poručila im je emotivna Prijović koja nije mogla suspregnuti suze pred kraj koncerta - Što da ja vama kažem, tresem se sva - jedva je izgovorila.

VEZANI ČLANCI:

Bio je ovo drugi od ukupno pet koncerata koje će Aleksandra Prijović održati na istom mjestu. Vrhunska produkcija koja prati turneju Od istoka do zapada obilježila je i ovaj koncert, a svima koji su imali priliku biti dio rekordno rasprodanog koncerta zasigurno omogućila uspomene koje će dugo pamtiti.

Podsjetimo, tijekom svih pet koncerta na pozornici će joj se pridružiti razna imena, a neka od njih slušala je i ona kao mala. Na prvom koncertu na pozornici su joj se pridružili Aco Pejović i Željko Samardžić. S Pejovićem ova glazbenica ima i duet, a Samardžiću je na pozornici priznala da ga je slušala kao mala i da joj je izuzetna čast pjevati njemu uz bok.

- Velika je to čast - rekla je te dodala da se često pogubi u trenutku dok pjeva s nekim koga je slušala kao djevojčica.

- Pomislim: 'Je li ovo moguće? Što se događa?' - rekla je te otkrila da će se među gostima naći ljude koje osobno poznaje i čiju muziku voli. Otkrila je i hoće li biti nekih hrvatskih imena tijekom ovih nekoliko dana.

- Kao i svi izvođači, htjela bih da ta imena budu iznenađenje - rekla je pa se osvrnula na svoje prijateljstvo s Jelenom Rozgom o čemu su mnogi pričali nakon objave koncerta i Jeleninih javnih čestitki.

- Kada je Jelena u pitanju, želim reći da nju puno volim i poštujem i da smo prijateljice. Tako da svakako njezinu podršku imam, ali ne bih otkrivala hoće li gostovati na mom koncertu - dodala je. O nastupima u velikim dvorana diljem regije, rekla je kratko:

- Ja trenutno živim svoje snove.

Otkrila je i koji je najluđi potez koji je neki obožavatelj učinio za nju.

- Pa sigurno ih ima. Svakodnevno dobivam razne poruke... Kada nastupam, prilaze mi ljudi, daju mi neke poklone. Ne bih mogla nešto posebno izdvojiti. Uvijek mi je to drago i nekad mi je neugodno zbog toga - rekla je pa dodala da je bilo i tetovaža i raznih drugih poteza, ali da ne želi ništa posebno izdvojiti.

- Sve to mnogo znači - dodala je. Usporedila je i beogradsku i zagrebačku publiku.

- U Beogradu je zaista bila nevjerojatna emocija i svi su to vidjeli. Večeras, nevjerojatna emocija, isto neka prelijepa energija. Jako sam sretna što mogu s ponosom reći da imam ovakvu publiku. Ovo želim svakome, tko se bavi ovim poslom, da osjeti - rekla je te dodala da pred koncerte je imala ogromnu tremu, ali je nestala kada je izašla pred publiku. Otkrila je i da joj se događalo nekoliko puta da zaboravi tekst pjesme na pozornici kada je preplave emocije.

VIDEO: Pogledakte početak koncerta Aleksandre Prijović