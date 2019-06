Ella Dvornik: 'Nije nikome ćaća Dino Dvornik! Samo meni!'

Na desnoj podlaktici veliki fan Dine Dvornika kojeg je Ella Dvornik imala priliku sresti stoji jednostavno ispisano "Ti si mi u mislima". Ostavši pod dojmom, influencerica se obratila emotivnom porukom u kojoj se prisjetila svog oca i drugih članova obitelji.

Foto: Instagram screenshot

- Kad sretneš nekog i vidiš ovakav omaž. Srce ko empire state building! Na mnogo stvari sam ponosna u svom životu. Na moju mamu koja je uvijek bila tu. Na mog muža i njegovu bezvječnu podršku, na moju predivnu kćer. Na mog djeda koji ostavio neosporiv trag umjetnosti, na moju drugu baku i djeda koji su se uvijek borili biti najbolje sto su mogli i prešli sve uspone i padove. Na Baku Dijanu. Na činjenicu da sam godinama i sada uvijek i zauvijek 'kćer Dvornika'... Ne to nije sporedna uloga, to nije teret, to je čisti bezvječni ponos! Biti dio DNA legende koju ljudi toliko vole... Tata... Volimo te uvijek i zauvijek, živiš u venama, i srcima i tuđim kožama! Besmrtan si! Kad su ga pitali kako je to biti sin Borisa Dvornika jel mu odmoglo il pomoglo: on je rekao :'ja san to iskoristija, PA NIJE SVAKOME ĆAĆA BORIS DVORNIK!!!' E pa nije nikome ćaća Dino Dvornik! Samo meni - stoji u emotivnoj objavi na Instagramu.

Podsjetimo, nedavno je za Index.hr na temu zlostavljanja žena izjavila da shvaća žene koje ne bježe od svojih zloostavljača jer je i sama prošla kroz to. Ispričala je kako zlostavljanje u njenom slučaju nije prestajalo dok se nije dogodilo u javnosti.

- Onda više nisam mogla štititi tu osobu, zato što su drugi ljudi vidjeli i onda te oni nekako natjeraju da se sam izmakneš iz toga - rekla je. Ispričala je i kako se njen zlostavljač ispričavao i njenoj majci Danijeli Dvornik.

Ella je već i ranije progovorila o zlostavljanju i prije tri godine priznala je kako ju je dečko fizički zlostavljao tri godine.

