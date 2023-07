Električni orgazam, Opća opasnost, Zaprešić Boysi i Bebek na festivalu u Slavonskom Brodu

tužno

Preminula je glumica koje se mnogi sjećaju iz serije 'Strasti', Hrvati su je obožavali

Andrea je dva puta bila nominirana za Emmy, a domaća javnost je najviše pamti po ulozi u seriji 'Strasti'. No glumila je i u drugim serijama kao što su 'The Young and the Restless' i 'the Bold and the Beautiful'.