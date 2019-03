Ekipa iz zagrebačkog Studija Smijeha ima samo jedan cilj: natjerati Hrvate da se češće smiju

Zbijaju šale na vlastiti račun, ali ne ostaju dužni ni političkim i društvenim strukturama, i to s jednim ciljem – da nasmiju gledatelje. Nema tabu tema i cenzure jer na tapeti je sve – od seksa do predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Upravo to gledamo u Comedy Klasik Showu, emisiji Klasik TV-a u kojoj domaći stand-up komičari s mikrofonom u ruci u zagrebačkom comedy klubu Studio smijeha nasmijavaju stand-up šalama i improvizacijama tijekom dvanaest epizoda svake subote i nedjelje.

Naime, Comedy Klasik Show prvi je projekt koji Klasik TV pokreće u vlastitoj produkciji, a riječ je o 20-minutnim epizodama u kojima su glavni akteri stand-up komičari. Dolaze iz raznih dijelova regije pa i šire, a ekipa improva (komedija improvizacije op. a.) u svakoj je epizodi ista i predvode je osnivačica Studija smijeha i stand-up pionirka ovog područja Marina Orsag, svježe oženjeni Goran Vinčić Vinča, Slavonka Vlatka Mifka i Purger Tin Sedlar.

- Ideja iza Comedy Klasik Show vrlo je jednostavna. Smijeh! Navodno se odrasli smiju između 15 i 20 puta dnevno. E, pa mi smo se pobrinuli da naši gledatelji, barem za vikend, iskoče iznad tog poražavajućeg prosjeka – kaže Antonija Horak, direktorica marketinga Klasik TV-a i producentica Comedy Klasik Showa. Za smijeh iz epizode u epizodu posebno se pobrinula Marina Orsag, koja je vodila cijeli program i sudjelovala u organizaciji. – Snimanje je trajalo od 17 sati do ponoći i bilo je naporno. Ponavljanja tijekom snimanja, eventualno zbog tehničkih poteškoća sa zvukom i slično, nije bilo – objašnjava komičarka i dodaje: – Ali vrijedilo je jer je bilo neizmjerno zabavno i ugodno – govori nam voditeljica prvog comedy kluba u Hrvatskoj koji ove godine slavi osmi rođendan.

– Za Studio smijeha ovo je definitivno još jedan poticaj za dalje, da što više ljudi dozna za jedini comedy klub u Hrvatskoj koji radi svaki dan i godišnje producira više od 550 nastupa. Također, ovo je sjajna prilika da se publika upozna s još jednom odličnom disciplinom koju smo počeli raditi, a to je komedija improvizacije s igrama – govori ponosno dobitnica nagrade za najbolju komičarku 2013. godine na Adria Comedy Awards u Makedoniji.

Na njezine se riječi nadovezao najmlađi rezident i njezin kolega 25-godišnji Goran Vinčić: – Zanimljivo je što smo nekoliko epizoda snimili u jednom dahu. Publika je bila odlična, a rado bih neke trenutke između nas i publike ponovio – govori nam Vinča. Iako mu je tek 25 godina, Goran je nedavno uplovio u bračnu luku, a svadbu je planirao tijekom snimanja showa. – Radim punom parom, a supruga me podržava u svemu – ističe mladić koji je 1. travnja 2017. godine postao službeni član Studija smijeha.

Cijeli je projekt obilježio smijeh u publici, ali komičari su ponekad morali reagirati na nenadane situacije. Naime, tijekom snimanja Vlatkina nastupa Goran je srušio vrtnu pepeljaru koja je pala niza stube i natjerao je da se u trenutku snađe s bukom iz pozadine. – Imam 120 kilograma pa se treba znati kretati, a da nešto ne srušim. Stalno sam dežurni krivac – smije se Vinčić, a Marina dodaje: – Vlatka je to „hendlala“ kao prava profesionalka. Okrenula je cijelu situaciju u svoju korist, nasmijala ljude i dobila pljesak. To nismo izrezali i to će gledatelji moći vidjeti u jednoj od epizoda – pohvalila je Orsag Našičanku koja kaže da joj je ovo pomalo zastrašujuće iskustvo. – Za mene je ovo potpuno novo. Kad si na TV-u postaješ javno dobro, pripremam se na komentare nepoznatih ljudi i strepim od hejtera – kaže svestrana Vlatka Mifka i dodaje: – Veselim se ljudima koji će možda i zbog mene doći na koji stand-up show u Studio smijeha – nada se ona. Scena ne obiluje komičarkama i većinom se na pozornicu penju muškarci, ali mlada Slavonka ipak priznaje da joj je najugodnije nastupati s kolegicama.

– Uživam u predstavi “Ladies Night”. Ne znam je li to zbog britkog ženskog sarkazma i osjećaja za autoironiju na pozornici i izvan nje ili je do posebne kemije s publikom koja se redovno pojavi na tim večerima. Moja teorija je da na “Ladies Night” dolazi publika otvorena prema ideji da su i žene duhovite – smije se Vlatka.

Ako publika objeručke prihvati Comedy Klasik Show, već postoje planovi za drugu sezonu showa te druge formate. – Plan je, naravno, druga sezona, a trenutačno pregovaramo o nekim autorskim kvizovima i zabavnim programima s nekim drugim televizijama, ali nadamo se da ćemo više o tome objaviti uskoro – objašnjava četrdesetogodišnja Marina čiji je dugogodišnji rad na sceni iznjedrio mnoge uspješne komičare, a osim što se nadaju novoj sezoni i novim projektima koji će donijeti prepoznatljivost za cijelu postavu Studija smijeha, ističu da se prilike same od sebe nižu.

– Ovo sve može značiti samo još više nastupa, a ne znamo ni kako izaći na kraj s ovima koje imamo sada, ha ha – govori entuzijastično Orsag. Komičarsku ekipu iz Studija smijeha gledamo u tematskim predstavama “Sedam smrtnih grijeha”, “Sextra Large”, “The Men Show”, “Ladies Night”, “Hepi Femili” i nizu drugih koje ovaj klub redovito rasprodaje. Nerijetka su gostovanja regionalnih i stranih komičara, a jedan od najvećih projekata je “Best of Regional”, stand-up predstava koja je okupila najbolje regionalne komičare i nasmijavala rasprodanu dvoranu Lisinski 2016. i 2017. godine.

