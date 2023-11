Ecija Belošević pokazala detalje dječje sobe: 'Zadnji mjesec'

Bivša radijska voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Ivušić (37) u drugom je stanju te se priprema za dolazak bebe. Ecija sa svojim pratiteljima dijeli različite trenutke dok se priprema za novu ulogu u životu, a sada je otkrila i da je ušla u posljednji mjesec trudnoće. Ecija je pozirala u jesenskim bojama sa suprugom, glazbenikom Goranom Beloševićem i njihovim ljubimcem Riom te poručila:

- Zadnji mjesec. Uz to je istaknula i nekoliko fotografija sebe kao trudnice, svog trudničkog trbuščića, dječje robice i opreme koju je pripremila za novu ulogu. "Magija", "Predivni", "Ajme", "Čekamo", pisali su joj prijatelji i pratitelji u komentarima.

Inače, Ecija je nedavno pokazala kako je uredila dječju sobu. Naime, Ecija je otkrila kako sada sve izgleda te koja soba je dobila svoju prenamjenu. U bijelu obojenu prostoriju stavila je bijeli ormar pored kojeg stoji još jedan manji ormarić s ladicama i dio za prematanje. Na srednjem dijelu nalaze su se dvije svjetleće lampe u obliku zeca. S druge strane nalazila se bež fotelja i tabure, a pored toga stoji drvena kolijevka s bijelim zastorom. U sobi se nalazi i veliki plišani medo te kutije u kojima se nalaze baloni.

- Najdraža prostorija koju sam ikad uređivala. PS. Ovo je priča kako je Goran izgubio teretanu - našalila se Ecija u opisu videa na kojima je pokazala kako izgleda soba. - Eee da nije bilo nekog da sve to složi i dalje bi bila teretana - uzvratio joj je odmah suprug u komentarima. "Još malo...", "Super slatko", "Djeca su oduvijek bila avantura", "Predobro", samo su neki od komentara koje je dobila od pratitelja. Inače, Ecija je ranije otkrila kako čeka dječaka, a prije toga je podijelila i da je njezina trudnoća na početku bila blizanačka.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost, došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali OK, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ecija tada.

