Duški iz Sinja okrenula su se sva četiri mentora, a ona je na zanimljiv način odabrala tim

Prva subota prosinca i još jedna uzbudljiva emisija, četvrta audicija „The Voice Hrvatska“, u kojoj upoznajemo talentirane mlade ljude koji samo svojim glasom pokušavaju naći mjesto u timovima mentora. Vanna, Gobac, Urban i Dino biraju po deset natjecatelja u svoj tim. Što je to u glasu zbog čega će se okrenuti? Mjesta je sve manje, a napetost, uz talent i želju svakog natjecatelja te raspoloženu publiku u studiju „Anton Marti“, sve je veća.

„Trema kod natjecatelja je zapravo dobra stvar. Znači da se brinu hoće li se ono što nose u sebi, moći na dobar način predstaviti“, rekao je na početku Urban i sažeo u rečenici sve strahove i nade ovih talentiranih, mladih ljudi koje večeras upoznajemo. Mentori su progovorili o svojoj tremi i sumnjama i strahovima prije nastupa i pokušali objasniti da je to normalna stvar koja podiže adrenalin, koja je svojevrsni štit, prirodna stvar koju treba prihvatiti pozitivno kao dio svega što se sa sobom nosi na scenu.

„Jedva čekam pokazati sve što imam“, tako se predstavila Natali Radovčić koja nam dolazi iz Žbandaja pokraj Poreča gdje uživa u miru i tišini malog mjesta, svojoj obitelji i prijateljima. „Kada je puno ljudi i svjetla, tad sam top i najopuštenija“, rekla je Natali, koja je među ostalim trenirala i nogomet. „She used to bi mine“ (Sara Barellies) bio je njezin izbor kojim je pokazala raskoš svoga glasa i talenta. Gotovo u istom trenu okrenuli su se Urban i Vanna, koja je sažela ovaj sjajan nastup riječima: „Zaboravih gdje sam. Sve si napravila u ovoj pjesmi. Nisi se izgubila, nego si ostala svoja. Ovo je pjesma ubojica ovakvih poput mene.“ Uz puno emocija, a i suza u svojoj pratnji, Natali je izabrala Urbana kao mentora s kojim ide dalje.

„U glavi je svemir. OK sam, ali kad bi Dino stisnuo gumb, to bi bilo super“, poželio je Sandro Capar iz Lekenika, fizioterapeut koji se bavio taekwondoom, a predstavio se pjesmom „You can have the crown“. Publika je sjajno reagirala na njegov nastup, ali nitko od mentora nije se okrenuo. „Više ima priče nego pjevanja, nekako mi ovo nije za Voice“, rekao je Dino. „Nemoj se zbedirati, sam ti peglaj country, to je tak' bezvremenska muzika“, zaključio je Gobac.

VEZANI ČLANCI

Duška Brčić Šušak dolazi iz Sinja, u najgorem uvijek traži najbolje, obožava životinje i uz njih glazba joj je najveća ljubav. „Zadržala sam dijete u sebi jer smatram – ako to izgubiš, onda se izgubiš kao osoba“, rekla je Duška u svom predstavljanju, u kojem su prijatelji govorili o njezinoj ljubavi i strasti prema glazbi. Njezin energičan glas i nastup s pjesmom „I see red“ okrenuo je sva četiri mentora. Uz puno komplimenata mentorima zapjevala je „Ti si moja prva ljubav“ i odabrala biti dio Dinina tima.

„Jedino što joj ja zamjeram, ne pjeva naše pjesme. Ona pjeva sve na engleskom, ali sve te šlagere zna napamet. Pjeva na našim feštama i rođendanima, ja je pratim, a i sam sam nekada pjevao“, rekao je djed Nine Bencun Kalac. Zaljubljenicu u glazbu, učiteljicu i majku dvoje djece iz Zadra često uspoređuju s Amy Winehouse koja joj je inspiracija. „All about that bass“ pjesma je kojom se odlučila predstaviti i koja joj je donijela okrete Gopca i Dina. „Ja ću ostati pri svom prvom izboru i valjda neću pogriješiti“, rekla je Nina i izabrala Gopca kao mentora s kojim će dalje na ovo putovanje.

Leon Lasić liječnik je iz Mostara, glazba mu je uz medicinu velika ljubav i strast i u njoj nalazi potpuno opuštanje od posla. Sam se pratio na klaviru i izveo pjesmu „Everytime you go away“. Nitko od mentora nije se okrenuo bez obzira na podršku publike. „Doktore, možda je nepravda što se nitko nije okrenuo, bio si baš šarmantan, muzikalan si, ali nanizalo se odličnih kandidata, sad su svi oprezni, pa malo kalkuliramo“, objasnio je Gobac i poželio Leonu svako dobro i u glazbi i medicini.

„Ja sam Patrik Lovrek, imam 23 godine i dolazim iz Koprivnice“, predstavio se novi natjecatelj kojemu je za nastup u emisiji najveća podrška njegov bend. Jedan od članova benda rekao je: „Imamo puno zabavnih priča, ali nisu za televiziju“. „Legendary“ (Welshly Arms) bio je izbor za njegov nastup koji mu je donio dvojbu između Vanne i Gopca, koji su se okrenuli. „Basist mi je rekel tko god da se okrene, moram mu platit pivu, a ja se nadam, gospon Gobac, da volite piti pivu“, odlučio je Patrik.

„Uvijek me zanimalo koji je to taj sitan faktor, a zapravo velik, da se mentori okrenu. Da mi se i jedan okrene, ja sam do neba zahvalna“, rekla je u predstavljanju Valeria Jacek iz Đakova koja je izabrala pjesmu „One night only“ (Jeniffer Hudson). Uz kuhanje, koje joj je strast, obitelj i prijatelje, koji su joj najveća podrška, glazba je njezin svemir. Ova studentica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku svojom izvedbom posebno je dotaknula Vannu koja se okrenula i dobila novu članicu svog tima.

„Nakon potresa koji nas je zadesio, pa još i korona, meni je ostalo ili pisati pjesme ili prolupati. Sjela sam za klavir i odlučila sam se za ovu bolju opciju“, rekla je Laura Sučec iz Mošćenice pokraj Petrinje. Ima više od 50.000 pratitelja na društvenim mrežama gdje objavljuje obrade pjesama, ali i svoje autorske pjesme. S „Molitvom za Magdalenu“ bila je na skliskom terenu, ali uz „čudo emocija“ koje je donijela na scenu, okrenuli su se svi mentori. „Imaš toliku emotivnost u glasu da sam se jednostavno morala okrenuti bez obzira na tvoj izbor pjesme prema kojoj imam strašan respekt i ne bih se okrenula da nemaš ono nešto svoje, tu neporecivu emotivnost“, sažela je Vanna i u svoj tim uvrstila još jednu članicu.

Donna Danijela Dragun dolazi iz Iloka, vinarske obitelji, i ima bezbroj interesa. Obožava učiti, zanimaju je uvijek nove stvari pa je tako naučila korejski jezik, a i Brailleovo pismo jer su djedovi bili slijepi i htjela je znati čitati ono što su pisali. Želja joj je upoznati svjetla pozornice i vidjeti kako to zapravo funkcionira. Izvela je „Love on the brain“ (Rihanna), mentori su se nećkali na ovaj izazov, ali nitko se nije okrenuo, uza sve komplimente na Donninu izvedbu.

Golem pritisak koji donosi svaki novi natjecatelj, smanjio je Urban koji je izveo „Iskru“, prateći sam sebe na gitari. Uvijek svoj i poseban i s energijom koju nosi, pokušao je opustiti sve u studiju uz komentare mentorske ekipe.

Nakon Urbanova nastupa predstavio nam se Marko Vukić iz Dubrovnika s pjesmom „Majko zemljo“. Gobac i Dino nisu izdržali ne okrenuti se i bez obzira na svoju mentorsku ulogu, Dino je na kraju zapjevao s njim. Marko ima i podršku svojih klapskih kolega, svestran je u istraživanju glazbe koja mu uza sve donosi mir i način da istražuje svijet i sebe. Našao je svoje mjesto i izabrao biti u Dininu timu.

Toni Šimonović prodaje haljine, a dolazi iz Istre. Dugo je razmišljao hoće li se prijaviti, čekao je pravi trenutak da bude spreman i odabrao pjesmu „Gravity“ (Sara Barellies). Poruka pjesme je da moramo vjerovati vremenu i dati vremenu vremena jer ono što treba doći će kad-tad do nas. Vanna, Urban i Dino prepoznali su u glasu snagu i poruku, okrenuli su se, a Toni je odlučio s Urbanom nastaviti svoje putovanje.

Bilo je uzbudljivo i moćno, s mnogo emocija. Upoznali smo nove mlade i talentirane ljude koji se glazbom nastoje ostvariti i naći dio sebe. Neki nastavljaju svoj put u „The Voice Hrvatska“, a nekima će i bez obzira na to što nisu prošli, ovo ostati jedno lijepo sjećanje i poticaj da ne odustaju. Mnoge detalje iza kamera možete pratiti na društvenim mrežama. Repriza emisije je u nedjelju na prvom programu HRT-a u 17:20, a možete je gledati i na HRTi. Iduće subote čeka nas posljednja audicija ove sezone u „The Voice Hrvatska“.

VIDEO Emotivni susret Aleksandre Prijović i voditelja RTL-a kojeg je ona pozvala na koncert