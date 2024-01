Dua Lipa i Måneskin u pulskoj Areni mogli bi uskoro biti glavna vijest

Kamo to ide? Jedna ulaznica za koncert Taylor Swift na bečkom Prateru iduće godine košta zamalo kao sva nabrojena domaća gostovanja. Stoga, domaća se publika ima čemu veseliti. "Što može siromašan dečko nego svirati u rock'n'roll bendu", pjevali su davne 1968. The Rolling Stones. U međuvremenu su postali daleko manje siromašni, a baš su 2023. novim albumom dodali još prihoda mašineriji koja svira već 60 godina. I mnogi drugi davno su shvatili njihovu poruku, pa već sad najavljena rock i pop gostovanja koja nas čekaju u 2024. pokazuju da godina velikih koncerata neće biti "suha".

Mogli bismo parafrazirati staru pjesmu Parafa "A dan je tako lijepo počeo" i kazati da je godina jako lijepo počela. Barem što se tiče najava koncertnih gostovanja, čini se da domaća publika ni 2024. neće ostati uskraćena za dobru ponudu inozemnih rock i pop koncerata koja se svaki tjedan nadopunjuje. Naravno, bit će još dolazaka, ali sudeći prema onome što je već najavljeno i čije su ulaznice već u prodaji, govore da se i kod nas "primio" sistem pretprodaje u kojem plane većina ulaznica. Mnogi su pogrešno očekivali Rolling Stonese na datumu rezerviranom na zagrebačkom hipodromu, ali bili su u krivu (pa zna se da 2024. sviraju američku turneju, a EU su ionako obišli preklani) i dočekali su nekog mlađeg. Ed Sheeran 10. kolovoza na hipodrom dolazi kao najveća dosad "prijavljena" pop zvijezda mlađe generacije, a većina ulaznica već je rasprodana.

Sheeranov nastup orgnanizira tvrtka Charm Music koja je nedavno najavila još jedan veliki pop-koncert iduće godine, nastup Avril Lavigne koja u pulsku Arenu dolazi 17. lipnja 2024.

No obistine li se neslužbene najave, Dua Lipa i njezina četiri koncerta u pulskoj Areni kao i Måneskin mogli bi uskoro postati glavna vijest. Od već poznatih, prvi dolaze The Godfathers 21. siječnja u zagrebački Boogaloo. Sting u Areni Zagreb nastupa 27. svibnja, Lenny Kravitz u pulskoj Areni 28. srpnja i Bruce Dickinson u zagrebačkoj Hali 13. srpnja. Dio je to ponude organizatora NuCoast, koji je nedavno u Arenu Zagreb doveo Bryana Adamsa. Radi se o organizatoru koji još od devedesetih radi u Hrvatskoj, a zadnjih godina ponovno se jače aktivirao, što nedvojbeno pojačava domaću srednjostrujašku ponudu gostovanja koju su zadnjih godina odlično održavali LAA.

Govorimo li o najvećim prostorima, LAA za 2024. najavljuju Simple Minds u pulskoj Areni 3. srpnja i Queens of The Stone Age na zagrebačkoj Šalati 23. srpnja. Nekoliko gostovanja na Šalati potvrđuje to mjesto kao najbolji ljetni gradski prostor, a LAA prije dolaska QOTSA u seriji ljetnih gostovanja najavljuje i nastupe Coreya Taylora 6. lipnja (Šalata) – frontmana Slipknota i Stone Sour čiji je nastup zbog odlične prodaje ulaznica iz Tvornice premješten na Šalatu – Dropkick Murphys koji na Šalati sviraju 12. lipnja, te Steel Panther 10. srpnja u Tvornici kulture i Khruangbin 16. srpnja (Šalata).

U Tvornicu kulture 26. travnja napokon stiže Bob Geldof s The Boomtown Rats; 2020. trebali su nastupiti u Hali, ali je njihovo gostovanje prvo prebačeno na kraj te godine, a zatim i otkazano zbog pandemije. Geldof, inicijator Live Aida, zapravo se vraća u Zagreb, jer ovdje je svirao još davne 1978. godine u Domu sportova u vrijeme prvog proboja Boomtown Ratsa. Iako su mnogi kod nas zaboravili da su Geldof i Boomtown Rats već bili ovdje, na vrhu tadašnje novovalne i punk groznice, zasigurno nisu zaboravili hit-singl "I Don't Like Mondays", jer ajveći hit Boomtown Ratsa od osamdesetih godina kod nas je zaživio i kao poznati jingle Radija 101 "Zakaj ja ne volim ponedjeljak".

Fado zvijezda Mariza 8. travnja dolazi u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski. No najveći popis inozemnih gostiju na istom mjestu opet će isporučiti festival INmusic od 24. do 26. lipnja: Paolo Nutini, Hozier, Sleaford Mods, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, The Smashing Pumpkins, The National i Keanu Reeves s bendom Dogstar neka su od dosad najavljenih imena festivala koji se ipak vraća nakon jedne godine stanke.

INmusic definitivno je postao najvažniji i najveći domaći rock-festival međunarodne ponude, zbog kojeg i stranci u Zagreb dolaze u kolonama. Popis prvoligaških imena za 2024. bit će, izgleda, jednako atraktivan kao i bilo koje od proteklih godina, a sama činjenica da se vraća nakon jednogodišnje stanke – u kojoj nismo znali hoće li ga biti – može se pozdraviti zbog iznimne važnosti za domaću publiku. Najkonkretnije, rane ulaznice za sve tri večeri INmusica u pretprodaji koštaju otprilike kao za samo jedan koncert nekog od glavnih izvođača ako biste ga išli gledati negdje po EU. Smanjene cijene koncertnih ulaznica na domaćem tržištu omogućavaju širokoj publici da za relativno malo novca dobije priliku nazočiti nastupima koji u svijetu koštaju daleko više, pa tko i nakon toga nastavi kukati kako "nema koncerata", ne zna o čemu govori.

Ujedno, INmusic postao je tradicija. Velik odaziv publike posljednjih godina napokon je smanjio vječnu i sramotnu mantru o nedostatku volje najšire domaće publike da se uključi u prvorazredne koncertne događaje, pa se možemo nadati da će se i 2024. potvrditi isti trend.

