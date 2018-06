Drele više nema angažman na RTL-u, kviz 'Pet na pet' ima novog voditelja

Omiljeni kviz RTL-a, „Pet na pet“ vraća se u eter 5. lipnja, u 20 sati!

Ali omiljeni voditelj Davor Dretar Drele nije više voditelj ovog kviza jer u novoj sezoni kviz vodi poznati radijski voditelj Daniel Bilić.

Iako je Daniel prvenstveno radijski voditelj, ovo mu nije prvo televizijsko iskustvo. Prije pet godina bio je jedan od četvorice komentatora/panelista kojeg su gledatelji RTL-a, u večernjim satima mogli gledati i nasmijati se uz zabavnu emisiju 'Komikaze', saznajući usput što se sve taj dan događalo u državi.

Ovog puta, Daniel će gledatelje kao i natjecatelje zabavljati u kvizu ‘Pet na pet’, gdje dva tima, koja čine članovi obitelji, prijatelji, supružnici ili kolege s posla pokušavaju pogoditi koji je odgovor stotinu ranije anketiranih ispitanika najčešće ponudilo na dano pitanje.

Daniel je rođen u Zadru, u srpnju, 1982. godine. 'Rođen sam istog mjeseca kada je čovjek u Kaliforniji zavezao balone za stolac i poletio skoro 5 km u zrak i kada se dogodila najduža pomrčina Mjeseca u 20. stoljeću', objasnio je Daniel koji obožava raznorazne trivije pa će se odlično uklopiti u format showa kojem se silno veseli.

Svoje stvaralaštvo (čarobno nestajanje hrane i magično punjenje pelena, kako kaže), nastavlja u Zagrebu, s istim žarom. Osnovnu školu pohađa na zapadu - u zagrebačkom naselju Rudeš. 'Padale su prve ljubavi, trešnje (koje smo krali stričeku Darku...ne, nemam se namjere ispričavati...on ih je, jednostavno, imao previše samo za sebe)', otkriva Daniel.

'Da, bio sam veliki okrugli štreber s polo majicama koji se baš i nije odlikovao atletskim sposobnostima', priznaje radijski voditelj Yammat FM-a. To je pokušao promijeniti početkom srednje škole kad se počinje baviti ragbijem, sportom za koji ima samo lijepe riječi. No, priznaje, ni to nije povećalo njegove šanse kod ženske populacije jer je, kako one i same kažu - neozbiljan. 'Ali, baš ta neozbiljnost mi danas plaća kredit za auto i pokoju pivu dečkima u birtiji!', ponosan je Daniel.

Sada je već 17 godina na radiju i kaže da se nada da olakšava ljudima početke radnih dana.

'Sada ću im olakšati i dio dana kada dođu kući i upale televiziju. Više me nitko neće moći izbjeći!', kaže novi voditelj, dodajući da će natjecateljima biti najbolji prijatelj. 'Znate kako je to s najboljim prijateljima, on će ti prvi reći da si nešto krivo napravio, zezat će te gdje treba i gdje ne treba, uglavnom nije dobro biti najbolji prijatelj!', otkriva Bilić koji je, priznaje i sam obožavatelj kviza 'Pet na pet, pa mu je time još više drago što je baš on postao voditelj.

'Uzbuđen sam što ću moći legitimno vaditi mast natjecateljima, i vjerujem u podmićivanje. Dakle, budući sam ja domaćin očekuje se da kad dođeš kod nekoga doma, da nešto i doneseš, pa eto, svi su pozvani da se prijave ali bez poklona ne moraju dolaziti', šali se novi voditelj.