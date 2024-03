Dramatični preokreti u crvenom plemenu! Ognjen počeo okretati kandidate protiv sebe, no ipak su izglasali Varju

Ogrlicu osobnog imuniteta u crvenom je plemenu osvojio Mitar, pa je bio opušten na plemenskom vijeću, na kojem je crveni tim morao izglasati jednog svog člana za duel. Iako je Varja već neko vrijeme „na tapeti“, Ognjenovo ponašanje iznenadilo je sve, pa mu je i donijelo nekoliko glasova za duel. „Loše sam procijenila Ognjena. S druge strane žao mi ga je. Ne bih mu bila u koži“, rekla je Ivana kad se saznalo da Ognjen spletkari. Njemu je pak prije plemenskog vijeća pozlilo i primio je liječničku pomoć. „Ne mijenja ovo ništa, sve ostaje isto, samo da se zna“, istaknuo je Ognjen.

„Ognjen je htio testirati Ivanu, ali nije mi jasno što je htio testirati. Znali smo da je Ivana u lošim odnosima s Vojom, a on je htio testirati hoće li Ivana glasati za Voju. Jednu stvar je pričao Voji, drugu Ivani. Njoj je govorio da se radi plan da se glasa za Voju, a njemu da se radi plan da se glasa za nju. Došlo je do kulminacije kada je Voja mislio da je Ivana radila plan protiv njega. Zanima me što je Ognjen htio uraditi, što je htio testirati“, ispričala je Varja.

Ognjen se pravdao time da je iz poštene obitelji koja ga je učila da neće nikamo doći lažima. „Rekao sam Urošu da me trebaju pustiti i da znaju da nisam na strani Ivane nego njihovoj. Dobio sam povjerenje Ivane i htio sam vidjeti do kojih granica će ići to što sam slušao“, pokušao je objasniti Ognjen. Međutim, Ognjenove filozofije nisu naišle na razumijevanje u crvenom plemenu, pa ga je Stefan zamolio da smanji dojam i prestane objašnjavati.

„Mislim da je Ognjenu jako bitno da on ostane do ujedinjenja i da izbaci Voju prije. Žao mi je što je Voja mene optužio za to, jer smo onda Varja i ja 'skočile' i odale Ognjena. Kad je shvatio da mu plan nije prošao, rekao je da je on mene testirao. Nema mene što testirati, ja sam jasna o tome što mislim o Voji“, osvrnula se Ivana na ovu situaciju.

Na nominacijama glasove su dobili Ognjen i Varja, ali s većim brojem glasova prva nominirana osoba bila je Varja. „Možda nisam u poligonima toliko dobra, ali pokazalo se da u duel igrama jesam. Borit ću se s kim god da budem u duelu“, kazala je Varja. A s kim će završiti u duelu doznat ćemo sutra, stoga ne propustite novu epizodu Survivora u subotu na Novoj TV.

